“الحق التسجيل” خطوات التسجيل في سكنات عدل 3 الجزائر// شروط التسجيل في سكنات عدل 3

التسجيل في سكنات عدل 3 الجزائر، يحتاج العديد من الأفراد التعرف على الطريقة التي تساعد في التسجيل في سكنات عدل 3 الجزائر فهي تعد من المشروعات السكنية الهامة التي تم إنشائها من هيئة الإسكان الجزائرية، حيث يتم التسجيل بها وفقًا لبعض الشروط التي يصعب تسجيلها في إحدى الوحدات دون توافرها، فمن خلال مقالنا سوف نتعرف سويًا عن تلك الشروط، وأهم الخطوات التي تساعد في التسجيل.

التسجيل في سكنات عدل 3 الجزائر

من المعروف أن الوكالة الوطنية المسؤولة عن تطوير السكن والعمل على تحسينه عملت على طرح عدد من الوحدات السكنية التي يمكن للمواطنين التسجيل للحصول على إحداها بشكل سهل بسيط، حي يتم التقديم إلى من خلال الخطوات التالية:

ادخل إلى موقع وكالة عدل .

انقر على زر التسجيل في سكنات عدل 3 .

قم بكتابة كافة المعلومات المطلوبة في الاستمارة الإلكترونية.

قم بتحميل المستندات التي يتم طلبها.

انقر أيضًا على زر التسجيل .

انتظر دراسة طلب التقديم الخاص بك وسوف تحصل على نتيجته إما بالقبول أو الرفض .

شروط التسجيل في سكنات عدل 3

أما بالنسبة إلى الشروط اللازمة لكي يتم الموافقة على طلب التقدم إلى إحدى هذه الوحدات السكنية تكون كما يلي:

أن يكون المتقدم حاملًا الجنسية الجزائرية.

عدم تجاوز الراتب عن 118 ألف دينار جزائري.

تسديد دفعة أولى من القيمة الخاصة بالوحدة السكنية ولا تقل عن الـ 25% .

عدم تجاوز فترة السداد عن 25 عامًا.

ختاماص لموضوعنا التسجيل في سكنات عدل 3 الجزائر فقد وضحنا لكم الشروط والتفاصيل الخاصة بالتقديم على المنحة.