“الحكومة العراقية” تُوضح مواعيد جدول الإجازات القادمة في العراق 2024

مواعيد جدول الإجازات القادمة في العراق، يتساءل الجميع داخل العراق عن المواعيد المستحق أن يتم الحصول عليها خلال الفترة القادمة، حيث إن العطلات والإجازات هامة للغاية بالنسبة إلى الجميع بالدولة، فمن خلالها يستطيع الجميع أخذ راحة طويلة لتتمكن من مواصلة العمل بالنسبة إلى العاملين، وكذلك التمكن من الدراسة بالنسبة إلى الطلاب، ومن خلال مقالنا نتعرف على تلك الإجازات المتاحة خلال الفترة الآتية داخل العراق بشكل مفصل.

مواعيد جدول الإجازات القادمة في العراق

يعد الحصول على إجازة أمر هام وممتع للغاية بالنسبة إلى الجميع داخل العراق، فهي تعتبر مصدرًا للراحة الجميع حيث يقوم البعض بالتنزه والاستمتاع بتلك الإجازات بشكل كبير، ومن خلال مقالنا نذكر لكم أهم الإنجازات التي سوف يتم إقرارها خلال الفترة القادمة داخل الدولة العراقية:

الإثنين 1 يناير إجازة رأس السنة الميلادية.

السبت 6 يناير عيد الجيش في العراق

الأربعاء 10 أبريل إجازة عيد الفطر المبارك وتمتد وصولًا إلى يوم 12 أبريل.

الأربعاء 1 مايو عيد العمال.

الأثنين 17 يونيو إجازة عيد الأضحى المبارك وتمتد وصولًا إلى يوم 20 يونيو.

إجازات رسمية أخرى داخل العراق

يوجد أيضًا عدد من الإجازات الأخرى لعام 2024 داخل العراق، وتكون كما يلي:

الإثنين 8 يوليو إجازة رأس السنة الهجرية.

الأحد 14 يوليو إجازة الإعلان عن تأسيس الجمهورية.

الإثنين 16 سبتمبر إجازة المولد النبوي الشريف.

الخميس 3 أكتوبر إجازة العيد الوطني داخل العراق.

12 أكتوبر عيد النصر.

25 ديسمبر عيد مولد السيد المسيح.

ختاماً لموضوعنا مواعيد جدول الإجازات القادمة في العراق، فقد جاوبنا على تساؤلاتكم ووضحنا لكم مواعيد جميع الاجازات الرسمية.