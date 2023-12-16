قوائم PDF|.. موعد الاعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراقية 2023

تواصل الانتظار لإعلان أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في ديسمبر 2023 يثير قلقًا بين المواطنين العراقيين، خاصة الذين قدّموا طلبات للحصول على الدعم الشهري، سنتعرف معًا على تاريخ صرف الرواتب للمستحقين، وسنشرح بدقة كيفية الاطلاع على القائمة من خلال منصة مظلتي.

موعد الاعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

ترقب المواطنون العراقيون بفارغ الصبر إعلان أسماء المستحقين للرعاية الاجتماعية في ديسمبر 2023، حيث تأجلت الإعلانات بسبب ضيق الوقت والتحقق من قوائم الـ70 ألف مقدم طلب.

ويشغل القلة في عدد الموظفين، الذين يقومون بزيارات ميدانية لجمع البيانات، مكانة كبيرة في هذه العملية، ويتوقع الإعلان عن الأسماء في الأسبوع الأول من يناير 2024، بعد انتهاء انشغال الموظفين بالانتخابات المحلية.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

بعد الإعلان الرسمي عن قوائم المستفيدين من دعم الرعاية الاجتماعية في العراق، سيتم نشر هذه القوائم على منصة مظلتي، يمكن للمتقدمين الاستعلام عن الأسماء بسهولة ودون الحاجة للتوجه إلى المراكز المختصة، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

1. ابدأ بفتح منصة مظلتي الإلكترونية عبر الإنترنت.

2. انقر على أيقونة الرعاية الاجتماعية.

3. حدد رقم الوجبة المطلوبة للاستعلام (الوجبة السابعة).

4. انقر لتحميل ملف كشوف الأسماء للمحافظة التي تقدمت فيها بصيغة PDF.

5. بعد التحميل، قم بفتح الملف وابحث باستخدام رقم الهوية الوطنية لمعرفة حالة الطلب، سواء تم قبوله أم رفضه، دون الحاجة للتوجه إلى المراكز المختصة.