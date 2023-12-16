وزارة التموين تزف بشرى سارة للمواطنين بخصوص السكر

أعلنت وزارة التموين عن بشري سارة للمواطنين لحل ازمة السكر حيث تم استلام 300 ألف طن من السكر الخام خلال الأيام الأخيرة، بهدف تكريرها في مصانع الوزارة وتوزيعها على شركات الإنتاج والتعبئة، لتوفيرها في المنافذ الاستهلاكية، المعارض، ونقاط البيع وستكون بسعر يبلغ 27 جنيها للكيلو الواحد .

تصريحات وزير التموين

أعلن وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، أن السكر يتم توزيعه على البطاقات التموينية ضمن إجراءات شهر ديسمبر الجاري، بسعر حر يبلغ 27 جنيهًا للكيلو. وجاء التوزيع على أساس 1 كيلو للأسرة المكونة من 3 أفراد فأقل، و2 كيلو للأسرة المكونة من 4 أفراد فأكثر. ومنذ بداية ديسمبر، تم توريد 95 ألف طن من السكر إلى البطاقات التموينية.

أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، أكد أنه يتم توزيع حوالي 1.5 إلى 3 أطنان من السكر يوميا على حوالي 350 فرع استهلاكي في القاهرة والجيزة، بسعر 27 جنيها للكيلوغرام الواحد.

الجريدة الرسمية تنشر قرارًا جديدًا بشأن السكر

“ظهر في العدد الجديد من الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، قرار صادر عن وزارة التجارة يتعلق بالسكر. وفقا للقرار رقم 500 لعام 2023، سيستمر تنفيذ القرار الوزاري رقم 88 لعام 2023 لمدة ثلاثة أشهر إضافية، والذي يتضمن حظر تصدير السكر بجميع أنواعه، باستثناء الكميات التي تتجاوز حاجة السوق المحلية والتي يحددها وزارة التموين والتجارة الداخلية، بعد الحصول على موافقة وزير التجارة والصناعة. وأكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، خلال مؤتمر «فوود أفريقيا» أن مصر لا تعاني من أزمة في السكر، وأن القضية تتعلق فقط بالتوزيع، وأن أي شركة تحتاج إلى السكر ستحصل عليه خلال أسبوع من طلبها من وزارة التموين.

