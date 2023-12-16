يُسبب الوفاة.. كيف تتغلب على عدم تناول الحلويات

هل الإسراف في السكريات يسبب خطر هل صحة الجسم أم لا؟ حيث يتساءل العديد من المواطنين، ذلك بعد أن صرحت دكتورة الأعصاب الروسية عالينا دانيليفسكايا، قالت أن الإفراط من تناول السكريات وأكل الحلوي يعد خطر جسيم علي حياة الإنسان وبالأخص السكر الأبيض من خلال ذلك الموضوع سوف نتناول الكثير من الأشياء التي يجب أن نتناولها بشكل صحي والأشياء التي لا ينبغي أن نتناولها لأنها خطر علي الصحة في السطور التالية تابعونا.

تناول السكر بشكل مفرط

وأكدت الدكتورة الروسية غالينا دانيليفسكايا المتخصصة في علاج الأعصاب لا ينبغي علي الإنسان تناول السكريات بشكل مفرط فيه ومن الممكن أن نتناوله بكميات معينة، ذلك لأنة يرسخ في كثير من أذهان الإنسان أن عندما نتناول السكر يكون الإنسان سعيد وهنا نتكلم ونخص السكر الأبيض، فعلينا استبدال السكر بتناول حبات من الفاكهة الطازجة أو من الفاكهة المجففة وذلك من أجل التغلب علي هذه الأشياء التي تضر الجسم.

الإنتظام في تناول السكر

وأوضحت غالينا، أنة يوجد الكثير في كثير من أذهان المواطنين أن الإنسان يشعر دائما بالسعادة وذلك عن طريق تناول قطعة من الشوكلاتة أو تناول أكلات دسمة، حيث أكدت أنة لا ينبغي علي الإنسان أن يربط هذا بذلك فالسعادة ليست لها علاقة بكشرة تناول الدسم والسكر ولكن يجب علي الإنسان الانتظام والمساواة في تناول أكلة، ينبغي علي الإنسان أن لا يتجاوز عن الحد 10% من تناول السكر بشكل يوما، طبقا لما صرحت به وزارة الصحة العالمية أن الحد الأدني من تناول السكر الطلوبة لجسم الإنسان يجب أن لا تتخطي 50 جراما.