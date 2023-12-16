شقق سوبر لوكس يا محظوظ.. طرح وحدات سكنية جديدة 2023 في 8 محافظات والتسليم خلال عام واحد

كشف رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية لمجلس الوزراء، المهندس خالد صديق عن وجود بعض الوحدات السكنية ذات تشطيب سوبر لوكس التي سيتم إطلاقها خلال عام من الآن ضمن المشروع الجديد الذي طرحه صندوق التنمية الحضارية، كما أنه سيتم تنفيذ ذلك المشروع في مختلف محافظات مصر وصل عددها حوالي 8 محافظات، وذلك حرصًا من الدولة على توفير السكن للمواطنين، تابعوا السطور التالية لتتعرفوا على التفاصيل.

طرح وحدات سكنية جديدة 2023 في 8 محافظات

جاءت الوحدات السكنية التي يتم تنفيذها الآن في بعض المحافظات ومن بينها القاهرة وسوهاج، كما أنها متوفرة في محافظة الفيوم، المنيا، الشرقية، القليوبية، كفر الشيخ، الدقهلية، وإليكم بعض من التفاصيل التي توضح ذلك فيما يلي:

سيتم تنفيذ الوحدات السكنية في ثلاث مناطق بالقاهرة ومن بينها المعصرة والخيالة ومدينة نصر، وبالنسبة لمنطقة المعصرة فإنه تم تنفيذ ما يقرب من 9 عمارات على مساحة كبيرة جدًا وصلت إلى 10 فدان، يبلغ عدد الأدوار في كل عمارة حوالي 10 أدوار يشتمل الدور الأرضي، وفي كل دور مقسم إلى 8 شقق سكنية، بالإضافة إلى أن الشقة الواحدة مساحتها حوالي 113 متر، كما أن هذه المنطقة متاح بها عدد من المحلات التجارية لتسهيل الخدمات.

أما منطقة الخيالة فإنه تم تنفيذ ما يقرب من 42 عمارات على مساحة كبيرة جدًا وصلت إلى 10 فدان، يبلغ عدد الأدوار في كل عمارة حوالي 10 أدوار، وفي كل دور مقسم إلى 6 شقق سكنية، بالإضافة إلى أن الشقة الواحدة مساحتها حوالي 78 متر.

واستكمالًا للحديث سيتم طرح الوحدات السكنية في منطقتين بسوهاج، وهم كالآتي:

وبالنسبة لـ أرض الشونة، فإنه تم تنفيذ ما يقرب من 6 عمارات على مساحة كبيرة جدًا وصلت إلى 4 فدان، يبلغ عدد الأدوار في كل عمارة حوالي 11 أدوار، وفي كل دور مقسم إلى 4 شقق سكنية، بالإضافة إلى أن الشقة الواحدة مساحتها حوالي 175 متر.

كما أن أرض المحلج، فإنه تم تنفيذ ما يقرب من 14 عمارات على مساحة كبيرة جدًا وصلت إلى 10 فدان، يبلغ عدد الأدوار في كل عمارة حوالي 9 أدوار، وفي كل دور مقسم إلى 8 شقق سكنية، بالإضافة إلى أن الشقة الواحدة مساحتها حوالي 113 متر.

كيفية حجز الوحدات سكنية جديدة 2023 في 8 محافظات

واستكمالًا لحديثنا عن الوحدات السكنية الجديدة في مصر، نوضح لكم رقم الخط الساخن الذي يمكن التواصل من خلاله لحجز الشقق بداية من الآن، وهو كالآتي: 15444.