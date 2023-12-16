“تأهل للمرة السادسة”.. موعد مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي فى نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023

موعد مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي، يبحث الالاف من عشاق المارد الاحمر عن موعد مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023 والمقامة حاليًا في المملكة العربية السعودية، وذلك بعدما تمكن الاهلي من تحقيق فوز ساحث مساء الامس على اتحاد جدة بثلاثية مقابل هدف وحيد، ليتأهل رسميا إلى نصف نهائي البطولة.

موعد مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي

وقد تم تحديد موعد مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023، حيث ستنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة مساء يوم الاثنين القادم، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، وقد نجح الأهلي في العبور إلى نصف نهائي مونديال الأندية بعدما أقصى اتحاد جدة السعودي بثلاثية مقابل هدف في ربع النهائي، حيث يشارك الاهلي في تلك البطولة للمرة التاسعة في تاريخه، وتأهل إلى نصف نهائي مونديال الأندية للمرة السادسة في تاريخه والرابعة على التوالي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفلومينينسي

ومن المقرر أن تنقل مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي عبر تردد قنوات ssc السعودية الرياضية حصريا على كافة الاقمار الصناعية.

مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي

ويعد الاهلي ثاني أكثر أندية العالم مشاركة في البطولة بعد أوكلاند سيتي النيوزيلندي متصدر القائمة بإحدى عشرة مشاركة، ولعب الأهلي اثنتين وعشرين مباراة، وهو أكثر الفرق لعبًا في البطولة يليه أوكلاند سيتي بثماني عشرة مباراة، وخلال مشاركاته السابقةوصل الأهلي للدور نصف النهائي خمس مرات، حقق في ثلاث منها 2006، 2021، 2022 المركز الثالث وتوج بالميدالية البرونزية، وفي فبراير 2023 احتل المركز الرابع، وهو الفريق الوحيد من خارج أوروبا، الذي صعد لمنصات التتويج بالميداليات ثلاث مرات، بعد فوزه بالميدالية البرونزية في نسخ 2006، 2021، 2022، كما أنه الفريق الوحيد من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية والذي وصل لنصف النهائي 3 مرات متتالية نسخ 2020، 2021، 2022