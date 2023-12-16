رابط الاستعلام عن أهلية الضمان المطور 1445 وشروط الاستحقاق

الضمان المطور هو برنامَج من أقوى برامج الدعم في المملكة العربية السُّعُودية، والتي تقدمه الحكومة السُّعُودية تضامنا مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دعما للأسر الفقيرة والمستحقة للزكاة، للذلك فالوزارة حريصة كل الحرص على أن يصل الدعم لمستحقيه، فهي تجري استكشاف باستمرار على كافة المستفيدين لتعلم أهلية استحقاقهم للدعم، ما هي الشروط التي وضعتها الوزارة لاستحقاق الدعم، كيف نستعلم عن أهلية الاستحقاق هذا ما سنبينه من خلال مقالنا.

شروط الأهلية في الضمان الاجتماعي المطور 1445

للحصول على مزايا الضمان المطور، لابد من استيفاء الشروط والمعايير التي حددتها وزارة الموارد البشرية، واستمرارية تحديث البيانات خاضتا في النظام الجديد، حيث تشمل هذه الشروط ما يلي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، باستثناء حالات معينة كالأرامل والمطلقات من السعوديين. يشترط أن يكون المتقدم مقيمًا بشكل دائم داخل المملكة العربية السُّعُودية. عدم تجاوز الحد المانع للدعم، حيث يتم تحديده بناءً على عدد أفراد الأسرة، والدخل الشهري لجميع أفراد الأسرة. يشترط ألا يمتلك المتقدم أصولًا ثابتة ذات قيمة مرتفعة أو ثروة كبيرة. ولا يكون المتقدم مودعًا في السجن أو مراكز إيواء حكومية. يجب عليه تقديم البيانات والمستندات المطلوبة بدقة، حيث يتم إلغاء الطلب في حالة عدم مطابقة البيانات المقدمة مع الواقع. يشترط أن يلتزم المتقدم بالصدق في تقديم البيانات والمستندات، حيث يتم فرض عقوبات صارمة على التلاعب في البيانات للحصول على دعم الضمان بطريقة غير مشروعة.

بعد استيفاء هذه الشروط يمكن للمتقدم التسجيل في الضمان واستحقاق الدعم.

خطوات الاستعلام عن أهلية استحقاق الضمان المطور 1445

يمكنك الاستعلام عن أهلية الضمان المطور من خلال الخطوات التالية: