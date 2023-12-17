اكْتشـف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الاخيرة pdf موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية mosla.gov.iq بالرـقم

اسماء المشمولين، أشارت وزارة الشؤون الاجتماعية إلى أن أي مواطن عراقي يمكنه تقديم طلب للحصول على الرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي، مع إشارتها إلى أن الدفعة القادمة ستكون الدفعة السابعة والأخيرة لهذا العام، وقد وصل عدد المستفيدين من الوجبتين السادسة والسابعة بلغ 150 ألف شخص، وذلك من بين 300 ألف طلب تم تقديمه عبر المواقع الرسمية التابعة للوزارة، ومن خلال هذا التقرير رابط الاستعلام عن أسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية للوجبة الجديدة.

شروط الحصول الرعاية الاجتماعية 2023

أوضحت الحكومة أن المستفيدين من الرعاية الاجتماعية يشملون أولئك ذوي الدخل الشهري المحدود، والأفراد ذوي الإعاقات التي تعيقهم عن العمل، والنساء الأرامل والمطلقات، وكبار السن الذين غالبًا لا يستطيعون العمل، ومن المقرر صرف الدفعة الجديدة في شهر ديسمبر، وإليك الشروط المطلوبة لتكون ضمن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية كالتالي:

حيازة الجنسية العراقية.

العمر يتراوح بين 18 و60 عامًا للرجال، وبين 15 و55 عامًا للنساء.

تكوين الأسرة من 4 أفراد على الأقل.

عدم امتلاك المتقدم لأي أملاك.

عدم حصول المتقدم على تأمين اجتماعي أو صحي.

أن يكون إحدى أفراد الأسرة لديه إعاقة عقلية أو جسدية ولديه الأوراق والشهادات الصحية لذلك.

عدم وجود دخل شهري أو وجود دخل ضعيف.

هذه الشروط تأتي في إطار جهود الوزارة لتوفير الدعم للفئات الاجتماعية المحتاجة في العراق خلال العام الحالي.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة

في سبيل الحصول على أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة للعام 2023-2024، يجب على المواطنين اتباع سلسلة من الخطوات على النحو التالي: