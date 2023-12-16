“شوف هتقبض كام” رابط الاستعلام عن العلاوات الخمس بالرقم القومى والمستحقين لها

يستفيد عدد كبير جدًا من المواطنين من العلاوات الخمسة، لذلك يطرحون الأسئلة الكثيرة بخصوص كيفية الاستعلام عن تفاصيل العلاوات، ومن خلال مقالنا اليوم نساعدكم في معرفة كافة التفاصيل من خلال الرقم القومي الخاص بكم، إلى جانب ذلك نتطرق في حديثنا عن موعد صرف العلاوات والأشخاص المستحقين لذلك.

رابط الاستعلام عن العلاوات الخمس بالرقم القومي

وافق مجلس النواب على القرار الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي في الفترة الأخيرة الماضية بشأن الزيادات لأصحاب المعاشات، وبناءًا على طلبكم المتكرر بشأن طريقة الاستعلام عن العلاوات الخمسة يمكنكم إتمام ذلك من خلال إتباع الخطوات الآتية:

في البداية قم بزيارة موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من خلال الرابط التالي من هنا.

بعد ذلك اختر الخدمة المقدمة من خلال الموقع وهي الاستعلام عن العلاوات الخمسة.

قم بإدخال رقمك القومي في مكانه المحدد.

من ثم إدخال إسم الأم بشكل واضح وصحيح.

بعد ذلك ابدأ في عملية التحقق من أنك لست روبوت.

بعد إتمام كافة الخطوات أرسل طلبك من خلال النقر فوق أيقونة إرسال.

عليك الانتظار حتى تظهر لك كافة البيانات التي ترغب بها.

من هم المستفيدين من العلاوات الخمسة 2023؟

من الجدير بالذكر أنه مخصص بعض المبالغ المالية التي تصرف بشكل دوري للمواطنين المتقاعدين منذ عام 1987، وبالنسبة للعلاوات القادمة سوف يتم صرف 80 بالمائة من قيمة هذه العلاوات الدورية التي يحصلون عليها، وفي عام 2020 جهزت الدولة مبلغ ضخم لإمداد المواطنين بالعلاوات والذي بلغ حوالي 35 مليار جنيه.