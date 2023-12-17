عاجل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان يوجه بإقامة صلاة الغائب على أمير الكويت في الحرمين الشريفين

قد كشف وزير شؤون الديوان بالكويت عن وعكة صحية دخل على أثرها أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح المستشفى، وقد تفاجأ جميع المواطنين اليوم بأخبار عن وفاة أمير الكويت، حيث أصدرت إذاعة التلفزيون الرسمي الكويتي بيانًا مؤلم عن وفاة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وذلك عن عمر السادس والثمانون، وقد قدم الديوان الأميري بدولة الكويت النعي اليوم السبت.

خادم الحرمين الشريفين يوجه بإقامة صلاة الغائب على أمير الكويت

و كان قد تم الإعلان في يوم التاسع والعشرين من شهر نوفمبر الماضي،عن الوعكة الصحية التي أصابت الشيخ نواف والتي على إثرها دخل إلى المستشفى، وتلقى العلاج اللازم وقام بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

عاجل: صدور التوجيه الكريم بإقامة صلاة الغائب على أمير الكويت في الحرمين الشريفين.#الشيخ_نواف_الاحمد_الجابر_الصباح – pic.twitter.com/BNj0Nquy3G — أخبار السعودية (@SaudiNews50) December 16, 2023

الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

ولد الشيخ نواف الأحمد أمير قطر في الخامس والعشرين من شهر يونيو عام ألف وتسعمائة وسبعة وثلاثون في دولة الكويت، وهو ابن حاكم الكويت العاشر الشيخ أحمد الجابر المبارك الصباح، الذي حكم البلاد في الفترة ما بين عامي ألف وتسعمائة وواحد وعشرون وعام ألف و تسعمائة وخمسون.

تولى الشيخ نواف الأحمد العديد من المناصب المهمة، حيث بدأت رحلته السياسية في فبراير ألف وتسعمائة واثنان وستون، عندما تولى منصب محافظ حولي، حيث تمكن من تحويل المحافظة إلى مدينة حضارية سكنية و تجارية أيضا تعج بالنشاط التجاري والاقتصادي، وقد استمرت فترة توليه حوالي ستة عشر عاما.

وفى شهر مارس عام ألف وتسعمائة وثمانية وسبعون، قد تولى الشيخ نواف منصب وزارة الداخلية خلفا للأمير الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح، الذي تم توليه حكم ولاية العهد ورئاسة مجلس الوزراء في بداية عهد الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح.

ثم تولى الشيخ نواف منصب وزير الدفاع في يناير ألف وتسعمائة وثمانية وثمانون، حيث قام بتطوير العمل بجانبيه العسكري والمدني، وعمل على تحديث وتطوير معسكرات وزارة الدفاع ومدها بكافة الأسلحة والآليات الحديثة لتقوم بواجبها الوطني في الدفاع عن الكويت وحمايتها من المخاطر الخارجية.

اهتم الشيخ نواف رحمه الله بإيفاد البعثات إلى الدول الصناعية العسكرية للتدرب على قيادة الطائرات العسكرية وجميع أنواع الأسلحة والمدرعات والمدافع التي يستخدمها الجيش في الكويت.

كما حرص على أهمية تصميم عقود شراء للأسلحة، بنودا تنص على تدريب العسكريين الكويتيين ،وقد قام بفتح المجال لأبناء الكويت في السلك العسكري واعطائهم العديد من الامتيازات.