الغرامات المرورية في العراق.. مديرية المرور العامة تكشف خطوات الإستعلام عن المخالفات

كشفت مديرية المرور العامة في العراق، عن قيمة غرامة المرور لبعض المخالفات التي تتم على الطرق العامة، فضلاً عن إمكانية القيام بسدادها بشكل إلكتروني عبر المنصة التي أطلقتها المديرية، إضافة إلى أنها تقدم أهم الخدمات الإلكترونية التي يبحث عنها جميع المواطنين في مختلف محافظات العراق، بما يُسهل عليهم في إنهاء الإجراءات اللازمة وتوفير الوقت والجهد عليه.

قيمة مخالفة المرور في العراق

أكدت مديرية المرور العامة، أن قيمة الغرامة تصل لـ 100 ألف دينار عراقي، لجميع من يقوم بإرتكاب المخالفات التالية:-

في حالة إذا خالف البيانات الصادرة من قبل مديرية المرور.

عند استعمال السائق لجهاز النقال.

إذا قام بقيادة السيارة بلوحة غير واضحة أو تالفة.

في حالة قيادته بالأماكن والمناطق الغير مسموح بها.

عدم توقفه في إشارات المرور.

عدم التوقف عند الخروج من شارع فرعي إلى رئيسي.

الوقوف في جهة اليمين عند التقاطعات.

كيفية سداد المخالفات المرورية في العراق 2023

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل القيام بسداد المرورية في العراق، كما على النحو الأتي:-