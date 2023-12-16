رابط حجز تذاكر مباراة الأهلي وفولمينيسي البرازيلي بالخطواات بدون مشاكل .. التذاكر متاحة حتى الآن

حجز تذاكر مباراة الأهلي وفولمينيسي يتم من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لشراء التذاكر، فقد أصبح الأهلي في كامل استعداده للمباراة الحارة القادمة ومواجهة الفريق البرازيلي فلومينينسي، وقد تحددت المباراة الخاصة بالأهلي وفلومينيسي بعدما فاز الأول على الاتحاد السعودي بربع النهائي في مونديال الأندية، فقد انتهت المباراة بفوز الأهلي ب ٣ أهداف وحصول الاتحاد على هدف واحد بأرض استاد الجوهرة في يوم الجمعة.

حجز تذاكر مباراة الأهلي وفولمينيسي

يمكنك الآن حجز تذاكر مباراة الأهلي وفولمينيسي من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لحجز هذه التذاكر، وتتم طريقة الحجز باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع حجز التذاكر.

النقر فوق مبارة الأهلي وفلومينيسي.

النقر فوق الأيقونة الخاصة بشراء التذاكر.

يتم الاستعلام عن أسعار التذاكر المتوفرة والفئات المحددة.

قم بتسجيل الدخول من أجل اختيار مقعدك.

قم بتحديد عدد التذاكر الإجمالي والأماكن.

واختر في النهاية الطريقة المناسبة لك لدفع الرسوم الخاصة بالتذاكر.

أسعار تذاكر مباراة الأهلي وفلومينيسي

أوضح الموقع الرسمي المخصص لشراء التذاكر عن الأسعار الخاصة بتذاكر مباراة كل من الفريق الأهلي وفلومينيسي والتي تأتي كما يلي:

تتوفر الفئة الذهبية بسعر وقدره ألفي ريال سعودي والذي يقدر بنحو ١٦٤٦٠ جنيه.

تتوفر الفئة الأولى بسعر وقدره ٧٥٠ ريال سعودي والذي يقدر بنحو ٦١٧٢ جنيه.

تتوفر الفئة الثانية بسعر وقدره ١٧٥ ريال سعودي أي حوالي ١٤٤٠ جنيه.

تتوفر الفئة الثالثة بسعر وقدره ٦٠ ريال والذي يقدر بنحو ١٣٨٠ جنيه.

موعد مباراة الأهلي ضد فلومينينسي

تأهل النادي الأهلي لنصف النهائي بكأس العالم للأندية، فقد تحدد الموعد الخاص بالمباراة بين كل من الأهلي المصري بمساء يوم الاثنين الذي يوافق تاريخ ١٨ من ديسمبر ٢٠٢٣، وسيكون ذلك بالساعة الثامنة، وستقام المباراة فوق أرض استاد المدينة الرياضية الملك عبدالله، فقد تم تشكيل الفريق الخاص بالنادي الأهلي بمباراة ربع النهائي من كأس العالم للأندية في مواجهة فريق الاتحاد كما يلي: