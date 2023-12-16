موعد مباراة الأهلي القادمة Alahly VS Fluminense في كأس العالم للأندية نصف النهائي 2023

موعد مباراة الأهلي القادمة هو ما ينتظره مواطنين عديدين من محبي الكرة بكل مكان، وستكون هذه المباراة أمام الفريق البرازيلي فلومينينسي بإطار المنافسات الخاصة بالدور نصف النهائي بكأس العالم للأندية، ويدخل الفريق الأهلي بهذه المباراة بروح معنوية كبيرة بعد فوزه على الاتحاد السعودي للمرة الأولى بتاريخ مواجهات كل من الفريقين، وقد ترتب على ذلك الفوز الساحق صعود الأهلي للدور نصف النهائي حتى يقترب بشكل أكبر من أخذ اللقب بالبطولة المشاركة فيها تسع مرات بتاريخه.

موعد مباراة الأهلي القادمة

لقد حقق فريق الأهلي انتصارًا ضخمًا على الفريق السعودي الاتحاد والذي رفع من معنوياته؛ فقد أحرز ثلاث أهداف بداية من الدقيقة رقم ٢١ بهدف اللاعب علي معلول، وبعدها هدف اللاعب حسين الشحات بالدقيقة رقم ٥٩، وختم اللقاء اللاعب إمام عاشور بالهدف الثالث خلال الدقيقة رقم ٦٢، وقد تقرر أن يكون موعد مباراة الأهلي القادمة خلال يوم الاثنين مساءًا الذي يوافق ١٨ من ديسمبر ٢٠٢٣، ويكون ذلك فوق ملعب الجوهرة بالمملكة بتمام الساعة ٨ بتوقيت القاهرة، وسيكون بالساعة التاسعة حسب توقيت السعودية، وستنقل المباراة القنوات السعودية اس اس سي بشكل حصري.

تردد قناة اس اس سي السعودية

يمكنك مشاهدة المباراة المقامة بين كل من فريق الأهلي والفريق البرازيلي فلومينينسي على القناة السعودية ssc والتي يمكنك استقبال التردد الخاص بها من خلال المعلومات التالية:

تردد القناة على نايل سات

تأتي معلومات تردد القناة على النايل سات كما يلي:

التردد: ١٢٥٦٢.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: ٢٧٥٠٠.

معامل تصحيح الخطأ: ¾

تردد القناة على بدر سات

تأتي معلومات القناة على بدر سات كما يلي: