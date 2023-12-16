“مرتبك هيزيد لو كنت منهم!!”.. القومي للأجور يقرر زيادة مرتبات القطاع الخاص لتلك الفئات قريبا

زيادة مرتبات القطاع الخاص، يتزايد البحث يوميا حول زيادة مرتبات القطاع الخاص نظرا لأن هذا الأمر يشغل بال الكثير من المواطنين وموظفي القطاع، وذلك بعد أن قرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الادنى للاجور لكافة العاملين بشكل رسمي، بعدما أقر السيد الرئيس زيادة مرتبات القطاع الحكومي خلال الأشهر الماضية، واليكم التفاصيل خلال السطور القادمة.

زيادة مرتبات القطاع الخاص

في أكتوبر الماضي، أقر المجلس القومي للأجور برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، زيادة الحد الادنى للأجور لموظفي القطاع الخاص إلى 3500 جنيه، دون أى استثناءات، كما أقر صرف علاوة دورية سنوية للعاملين بالقطاع الخاص، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى 200 جنيه (بزيادة 100%)، وذلك بعد أن كانت العلاوة الدورية السنوية 2023 بحد أدنى 100 جنيه، ومن المقرر تطبيق هذا القرار بداية من شهر يناير القادم على كافة الجهات التابعة للقطاع الخاص.

الفئات المستحقة لزيادة المرتبات 2024 للقطاع الخاص

وفقا لما أعلنته الدكتورة هالة السعيد، بزيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص، فإن موظفى القطاع الخاص الذين يتقاضون 3000 جنيه (الحد الأدنى لمرتبات القطاع الخاص 2023) سيتقاضون 3500 جنيه بعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور 2024 بزيادة قدرها 500 جنيه، كما أوضحت السعيد أن زيادة الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص بنسبة 100% تستهدف الشرائح ذات الأجر المنخفض، فهذا المبلغ يقترب من 10% من الأجر التأميني، وهى نسبة غير مسبوقة.

موعد صرف مرتبات يناير 2024

هذا وقد كشفت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات يناير 2024 للعاملين بكافة الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، حيث يتم صرفها على 8 أيام، بداية من يوم الاحد الموافق 21 يناير المقبل وحتى الأحد الموافق 28 يناير، ويمكنك الحصول على مرتبك عبر ماكينات الصرف الآلي أو المحافظ الالكترونية.

من المقرر أن يتم زيادة مرتبات القطاع الخاص لكافة العاملين به بداية من شهر يناير القادم، وذلك وفقا لما قرره المجلس القومي للأجور خلال الأشهر الماضية، علما بأن الزيادة ستتضمن فقط موظفى القطاع الخاص الذين يتقاضون 3000 جنيه، حيث سيزيد المرتب 500 جنيه.