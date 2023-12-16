تعرف على توقيت مباراة الأهلي وفلومينيسي البرازيلي في نص نهائي كأس العالم والقنوات الناقلة

توقيت مباراة الأهلي وفلومينيسي مما يبحث عنه ويهتم به الأشخاص من عشاق كرة القدم العربية والمصرية؛ حيث أن ينتظر تلاقي الفريق الأول بالنادي الأهلي مقابل الفريق البرازيلي فلومينينسي بإطار المباريات الخاصة بنصف النهائي من بطولة كأس العالم، وهذا بعد اكتساح النادي الاهلي لفريق اتحاد جدة السعودي البارحة بالمباراة المقامة بينهما بجدة، ويسعى الأهلي لكتابة التاريخ والوصول للمباراة النهائية للمرة الأولى بالتاريخ، وسنتعرف في مقالنا اليوم على الموعد الذي ستقام المباراة به وما هي القنوات الناقلة لها.

توقيت مباراة الأهلي وفلومينيسي

من المتوقع أن يكون توقيت مباراة الأهلي وفلومينيسي في يوم الاثنين المقبل الذي يوافق تاريخ ١٨ من ديسمبر، وسيكون هذا بالساعة الثامنة بالمساء بتوقيت مصر، أما بتوقيت السعودية فسيكون في التاسعة مساءًا، وسيكون في الساعة العاشرة حسب توقيت الإمارات، ويتوقع أن يكون هناك إقبال تاريخي لم يحدث قبل ذلك على تلك المباراة، ومما يجدر ذكره هو سبق مواجهة فريق الأهلي لفريق فلومينينسي قبل ذلك وحدوث تعادل بينهما بنهاية المباراة وقد فاز فريق الأهلي بضربات الجزاء.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفلومينيسي

تعد القناة السعودية SSC القناة الوحيدة لنقل المباريات الخاصة بكأس العالم للأندية، بسبب أن لديها حقوق لنشر البث المباشر بجودة ودقة عالية دون غيرها، هذا بالإضافة إلى وجود أشهر محليين رياضيين بها مثل حازم إمام وأحمد عفيفي وأحمد عز وتامر بدوي، وهناك معلقين على مستوى عالي مثل بلال علام وفهد العتيبي ومدحت شلبي، ولتحميل تلك القناة برجاء معرفة هذه المعلومات:

التردد على النايل سات

يأتي تردد القناة على نايل سات كما يلي:

التردد: ١٢٥٢٣.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ٣/٤.

معدل الترميز: ٢٧٥٠٠.

التردد على عرب سات

وتتمثل بيانات تردد القناة على عرب سات فيما يلي:

التردد: ١٢٤١٧.

نوع الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ٥/٦.

معدل الترميز: ٢٧٥٠٠.

التردد على بدر سات

بينما تتمثل بيانات القناة على بدر سات فيما يلي: