مجاني الان| رابط التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة+ الأوراق المطلوبة للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة

رابط التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة هو رابط إلكتروني وفرته وزارة العمل في مصر، لكل أصحاب العمالة الغير منتظمة أو ما يعرف بالعمالة اليومية، حيث يمكنهم الحصول على منحة تقدر 1000 جنيه، هذا كما نص القانون رقم 12 الصادر عام 2003.

رابط التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

رابط التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة، لكي تحصل على المنحة المقدمة من الدولة يجب عليك التسجيل في موقع وزارة القوى العاملة وكتابة جميع بياناتك وانتظار الموافقة أو رفض الطلب ويتم التسجيل من الرابط التالي.

اضغط على رابط وزارة القوى العاملة.

اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور يليها الضغط على تسجيل الدخول.

بعد فتح صفحة موقع العمل الرسمية، اختر زر ” منحة العمالة غير المنتظمة“.

اكتب المعلومات المطلوبة في نموذج التسجيل.

ارفق الأوراق المطلوبة.

اضغط زر ” التسجيل”.

في حالة استخدام الموقع لأول مرة اضغط زر ” إنشاء حساب جديد” وسجل بياناتك، لكي تنشئ ملف شخصي لك تستخدمه أثناء الدخول إلى الموقع.

الأوراق المطلوبة للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة

لكي تستكمل إجراءات الحصول على منحة الوزارة عليك تجهيز عدة أوراق رسمية وهي:

صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم.

صورة لبطاقة التأمين الاجتماعي.

مستند لإثبات المهنة التي يعمل بها العامل غير المنتظم.

مستند موضح به عنوان السكن الحالي.

إرفاق إيصال فواتير أحد المرافق «غاز-مياه- كهرباء».

فئات العمالة غير المنتظمة المستحقة للمنحة

في شهر مايو السابق وبالتحديد أثناء الاحتفال بعيد العمال، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي بقرار منحة العمالة غير المنتظمة 1000 جنيه، لكل من تنطبق عليهم الشروط وذلك تقديرا لجهودهم في بناء الدولة ومن هذه الفئات المستحقة التالي.