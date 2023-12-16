ننشر جدول امتحانات الصف الاول الثانوي الترم الاول 2024 وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم

جدول امتحانات الصف الاول الثانوي الترم الاول 2024، تم الاعلان عن جدول امتحانات الصف الاول الثانوي الترم الاول 2024 بالتزامن مع اقتراب نهاية الفصل الدراسي الاول في كافة المدارس، حيث من المقرر أن ينطلق ماراثون امتحانات نصف العام لكافة الصفوف بعد أيام من الآن وفقا للتقويم الدراسي للعام الدراسي الحالي.

جدول امتحانات الصف الاول الثانوي الترم الاول 2024

وقد تم الكشف عن جدول امتحانات الصف الاول الثانوي الترم الاول 2024 لمحافظة الدقهلية، حيث أوضح ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أن:

جداول الامتحانات بالنسبة للمرحلة الابتدائية، فى الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائى من يوم 9 إلى 13 يناير.

وفى المرحلة الإعدادية العامة، الأول الإعدادى من يوم 9 إلى 17 يناير، والثاني الاعدادي من 10 إلي 17 يناير، والثالث الإعدادي من 18 إلى 25 يناير.

والإعدادية المهنية، فى الصف الأول الإعدادى المهنى من 9 إلى 17، والصف الثانى الإعدادى المهنى من 10 إلى 17 يناير والصف الثالث الاعدادي المهني من 18 إلي 25 يناير.

وفي المرحلة الثانوية العامة ، الصف الاول الثانوي العام من 29 الي 24 يناير، والصف الثانى الثانوى العام من 10 إلي 25 يناير، وفي مراحل التعليم المجتمعي، فى الصفوف الأول والثاني والثالث من 9 إلي 10 يناير.

والصفوف الرابع والخامس والسادس من 9 إلى 11 يناير، وفي مراحل تعليم المكفوفين، الصفوف الرابع والخامس من 9 إلي 14 يناير والصف السادس من9 إلى 13 يناير.

والأول والثانى الإعدادى مكفوفين من 9 الي 14 يناير والثالث الإعدادي مكفوفين من 18 إلي 25 يناير.

والصف الاول الثانوي العام مكفوفين من 9 الي25 يناير والصف الثاني الثانوي العام مكفوفين من 10 إلي 25.

وفى مراحل تعليم الصم وضعاف السمع، الصف الرابع والخامس من 9 إلى 13 يناير، ومن الصف السادس إلى الثامن من 9 إلى 11يناير، والصفوف الأول والثاني الإعدادي من 9 إلي 14 يناير، والصف الثالث الاعدادي من 18 إلى 25 يناير، والصف الأول الثانوى من 9 إلى 24 يناير، والصف الثاني الثانوي من 10 الي 25 يناير، وبالنسبه للتعليم الفني، التعليم الزراعي من 9 الي 25 يناير والصناعي من 9 إلى24 يناير، والتجارى من 9 إلى 25 يناير.

موعد اجازة نصف العام 2024

وسوف تبدأ اجازة نصف العام لطلاب الصف الاول الثانوي بداية من يوم السبت 27 يناير 2024 ليتم استمرارها لمدة اسبوعين لتنتهي في يوم 8 فبراير 2024.