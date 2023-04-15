شهادات البنك الأهلي المصري بعائد عالي بعد اجتماع البنك المركزي الأخير

قرر البنك الأهلي وبنك مصر زيادة أسعار الفائدة على شهادات الوديعة، تماشياً مع خبراء الاقتصاد والمحللون والبنوك الاستثمارية، أوضح د. عبد الرحمن شعبان، خبير اقتصادي، أن هذا يأتي ضمن إجراءات رفع أسعار الفائدة على شهادات الوديعة، في الوقت الراهن، يتزايد الاهتمام بالشهادات المصرفية وشهادات الاستثمار بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية، ونحن نقدم لكم جميع المعلومات عن شهادات البنك الأهلي المصري بعائد يصل إلي 30% بعد اجتماع البنك المركزي الأخير التي توفر عائدًا عاليًا وكبيرًا التي أعلن عنها من قبل مصرف مركزي.

شهادات البنك الأهلي المصري بعائد عالي

شهادات الادخار بنسبة 18٪ التي قُدِّمَت من البنك الأهلي المصري سوف تصل صلاحيتها إلى نهاية في شهر مارس من عام 2022، لذا فإن البنوك المشغلة في مصر تعمل على إطلاق شهادات جديدة تتمتع بعائد سنوي وشهري أكبر، جراء ارتفاع معدلات التضخم والفائدة على نطاق عالمي، أقام البنك المركزي اجتماعًا حديثًا وأعلن عن إصدار شهادات بعائد يصل إلى 30% إلي الآن، لم يتم الإعلان عن هذه الشهادات في الصحف المصرية خلال ساعات قليلة.

شهادة الادخار في البنك الأهلي 2023

يحصل العميل على عائد 22% في السنة الأولى، ثم 18% في السنة الثانية، ثم 16% خلال السنة الثالثة، موضحا أنه من المتوقع أن انخفاض سعر الفائدة مبني على تباطؤ ارتفاع معدلات التضخم.

تصل مدة الادخار في هذه الشهادة لـ 3 سنوات.

تمتاز شهادة ادخار البنك الأهلي 2023 الثلاثية ذات العائد الشهري بأن لها عائدًا ثابتًا طوال مدة الشهادة، إضافة لذلك فإنه يجرى احتساب العائد من الشهر التالي لشهر الشراء.

ويصل الحد الأدنى لشراء شهادة الادخار لـ1000 جنيه ومضاعفاتها.

ويمكن الاستثمار فيها لمدة 3 سنوات، كما يتم صرف العائد على الشهادة شهريا وتصل نسبته لـ 19%.

شهادة البنك الأهلي 2023

لو محوش 100 ألف جنيه.. اعرف طريقة حساب العائد على شهادة الادخار الجديدة بالبنك الأهلي

– تصل مدة الادخار في هذه الشهادة لـ 3 سنوات.

تعد شهادة ادخار البنك الأهلي 2023 الثلاثية ذات العائد الشهري ذات عائد متغير طوال مدة الشهادة، إضافة لذلك فإنه يجرى احتساب العائد من الشهر التالي لشهر الشراء.

ويصل الحد الأدنى لشراء شهادة الادخار لـ1000 جنيه ومضاعفاتها.

شروط تقديم شهادات بنك مصر والأهلي