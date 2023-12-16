تردد قناة دراما الوان الجديد Drama Alwan على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات

تردد قناة دراما الوان الجديد على النايل من أكثر المواضيع بحثًا في الفترة الحالية، نظرًا لأن القناة تقدم بعض المسابقات التي يبحث عنها المتابعين والمشاهدين، فضلاً عن تميز القناة في تقديمها للعديد من المسلسلات الكورية والدراما التركية، وغير ذلك من الأعمال الفنية المحببة لدى الكثير من المشاهدين، حتى أن القناة قامت مؤخرًا بتحديث التردد الخاص بها، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة دراما الوان الجديد على نايل سات

يمكن استقبال قناة دراما الوان الجديد على النايل سات، وفقًا لما جاء على النحو التالي:-

التردد الخاص بقناة دراما الوان هو 10853.

بينما استقطاب القناة يكون أفقي.

فضلاً عن ان معدل الترميز فهو 27500.

معامل تصحيح الخطأ يكون ⅚.

تردد قناة دراما الوان الجديد على عرب سات

كما يمكن بكل سهولة القيام بإستقبال قناة دراما الوان الجديد على عرب سات، وفقًا للمعلومات الأتيه:-

تردد القناة هو 11411.

استقطاب القناة هو أفقي.

معدل ترميز القناة هو 27500.

بينما تصحيح الخطأ للقناة هو ⅚.

خطوات استقبال قناة دراما الوان الجديد

هناك بعض الخطوات من أجل القيام بإستقبال قناة دراما الوان الجديد، وفقًا لما يلي:-