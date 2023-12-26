«الصغرى تصل لـ4».. حالة الطقس هذا الأسبوع+ حالة البحر المتوقعة هذا الأسبوع

حالة الطقس هذا الأسبوع أحد أهم الأمور التي يحتاجها جميع المواطنين في مصر دائما، خاصة في موسم الشتاء حيث انخفاض درجات الحرارة واحتفالات سقوط الأمطار، ويبحث الكثير عن معرفة حالة الطقس خاصة المسافرين على الطرق الزراعية وغيرها، وتهتم أيضا الأمهات وأصحاب أمراض حساسية الصدر والأنف بحالة الطقس.

حالة الطقس هذا الأسبوع

حالة الطقس هذا الأسبوع، تقوم دائما الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة في معظم المحافظات، وعن أهم الظواهر الجوية التي تتعرض لها البلاد وتوضح أيضا حالة الملاحة البحرية، وقد أعلن مركز التنبؤات والإنذار المبكر أن الطقس بداية من اليوم، السبت الموافق 16 ديسمبر حتى نهاية الأسبوع الخميس 21 ديسمبر يشهد الظواهر الجوية التالية.

تكون كثيف للشبورة المائية على معظم الأنحاء خاصة القريبة من المسطحات المائية والأراضي الزراعية، مع الساعات الأولى للصباح مما يكون له تأثير سلبي على وضوح الرؤية.

تشهد القاهرة الكبرى ومدن الوجه البحري والسواحل الشمالية درجات حرارة معتدلة نهارا تتراوح من 20 حتى 25 درجة، على أن يكون الطقس أكثر برودة في ساعات الليل.

تشهد مدن الصعيد الشمالية وجنوب سيناء طقس مائل للحرارة.

أما عن مدن الصعيد الجنوبية فتشهد طقس حار نهارا بارد ليلا.

حالة البحر المتوقعة هذا الأسبوع

وضحت أيضا هيئة الأرصاد الجوية عن حالة البحر الأبيض المتوسط والأحمر لكل الصيادين وأصحاب الملاحة البحرية كالتالي.