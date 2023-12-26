“الدهب نط 125 جنيه مرة واحدة” في عيار 21.. سعر الذهب اليوم+ أسعار الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم كما تم الإعلان عنه من قبل الحكومة المصرية، حيث أن الذهب يواجه تاثرًا بمقدار الزيادة والنقص في الأسعار بالسوق العالمي والعربي كما أن التغير في سعر الدولار يؤثر على سعر الذهب وتظهر تقارير الذهب الأسعار بمختلف عياراته ، بالإضافة إلى أن الأسعار تتجدد كل 12 ساعة على حسب التغير في السعر عالميًا وعربيًا.

سعر الذهب اليوم

تختلف أسعار الذهب وفقًا لعيار الذهب وأيضًا حسب أنه بمصنعية أو بدون مصنعية، ويكون السعر بدون مصنعية في محال الصاغة كما يلي:

سعر كيلو الذهب يكون حوالي 3,285,714 جنيهًا في حالة البيع، أما في حالة الشراء يكون 3,297,143 جنيهًا.

يكون سعر الجنية الذهب حوالي 23.000 جنيهًا للبيع، أما الشراء يكون 23.080 جنيهًا.

أما سعر الاونصة تكون 102,186 جنيهًا للبيع، ويكون الشراء بسعر 102,541 جنيهًا.

أسعار الذهب في مصر

يهتم العديد من المواطنين بمعرفة سعر الذهب اليوم في مصر، حيث أن المقبلين على الزواج يرغبون في معرفة السعر الحقيقي للذهب والذي من المفترض أن يتم الشراء به، ويكون سعر الذهب كما يلي: