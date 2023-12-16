“شد حيلك قربت“ جدول امتحانات نصف العام الدراسي 2024 لجميع المراحل التعليمية

جدول امتحانات منتصف العام محافظة جنوب سيناء

كشف اللواء خالد فودة محافظ محافظة جنوب سيناء أنه وفقًا للخريطة الزمنية الخاصة بالمرحلة التعليمة فمن المقرر أن تكون الامتحانات كالتالي:

بدء خوض الامتحانات من يوم السبت الموافق 13 يناير وحتى يوم الأربعاء الموافق 14 يناير وذلك بالنسبة للصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي.

أما عن مدرسة الفصل الواحد الصف الثاني فمن المقرر أن تبدأ الامتحانات الخاصة بها من يوم السبت الموافق 13 يناير وحتى يوم الأحد الموافق 14 يناير.

كما أنه بالنسبة لمدرسة الفصل الواحد الصف الثالث فمن المقرر أن تبدأ الامتحانات من 13 يناير وحتى 15 يناير.

كما أن مدرسة الفصل الواحد الصف الرابع والسادس من المقرر أن تبدأ امتحانات من 13 يناير وحتى 15 يناير.

أما عن مدرسة الفصل الواحد الصف الخامس فمن المقرر أن تبدأ الامتحانات من 13 يناير وحتى 17 يناير.

أما بالنسبة لمدرسة الصم والبكم الصف الرابع والسادس من المقرر أن تبدأ الامتحانات من 13 يناير وحتى 17 يناير.

أما عن مدرسة الصم والبكم الصف السابع والثامن فمن المقرر أن تبدأ الامتحانات من 13 يناير وحتى 17 يناير.

جدول امتحانات منتصف العام للمرحلة الاعدادية

يرغب الكثير من الأشخاص في معرفة جدول امتحانات منتصف العام بالنسبة للمرحلة الاعدادية والذي من المقرر أن يكون كالتالي

بداية الامتحانات من يوم 13 يناير وحتى 17 يناير بالنسبة للصف الأول والثاني الإعدادي.

أما عن الصف الثالث الإعدادي فمن المقرر أن يبدأ الامتحانات من يوم 21 يناير وحتى 25 يناير.

بالنسبة للصف الأول والثاني الإعدادي مدرسة الصم والبكم فمن المقرر أن تبدأ امتحانات نصف العام من يوم 13 يناير وحتى يوم 17.

أما عن الصف الثالث الإعدادي مدرسة الصم والبكم فمن المقرر أن يبدأ امتحانات من 21 يناير وحتى 25 يناير.

جدول امتحانات منتصف العام للمرحلة الثانوية

امتحانات الصف الأول والثاني الثانوية العامة من يوم 13 يناير وحتى 24 يناير.