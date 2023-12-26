“الحــق احجـز “كراسة شروط الإسكان الاجتماعي+ شروط التقدم للحصول على وحدات الإسكان

كراسة شروط الإسكان الاجتماعي من المتطلبات الهامة لجميع المواطنين الذين يرغبون في الحصول على وحدة سكنية، وخاصة بعد إعلان وزارة الإسكان عن عدد من الشقق والوحدات السكنية المناسبة مع كافة الفئات في المجتمع، ويتم الحصول عليها وفق عدد من الشروط، والمستندات اللازمة عند التقديم للحصول على هذه الوحدات.

كراسة شروط الإسكان الاجتماعي

كراسة شروط الإسكان الاجتماعي، عند التقدم للحصول على وحدة سكنية يجب الاطلاع على كراسة الشروط المحددة من وزارة الإسكان، مع إرفاق المستندات اللازمة مع كراسة الإسكان كالتالي:

يشترط تعبئة البيانات المطلوبة بكراسة الشروط.

كما يشترط تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي.

كما يجب إرفاق نسخة من شهادة الميلاد للأبناء.

لابد من توافر نسخة من قسيمة الجواز.

كما يجب تقديم نسخة من إيصال أحد المرافق ويشترط أن يكون حديثًا.

ينبغي توافرها نسخة من بيان الدخل الشهري الخاص بالمتقدم.

شروط التقدم للحصول على وحدات الإسكان

حددت وزارة الإسكان مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في كل من يرغب في الحصول على إحدى الوحدات السكنية، تتمثل هذه الشروط كما يلي:

يشترط توفر الجنسية المصرية في المتقدم.

كما يجب عدم حصول المستفيد من قبل ذلك على إحدى الوحدات السكنية في مبادرات التمويل العقاري.

الحد الأدنى لعمر المتقدم 21 عام.

كما يشترط ألا يتعدى عمر المستفيد عن 50 عامًا.

لا يسمح للأسرة الواحدة التقدم لأكثر من وحدة سكنية.

مقدم حجز شقق الإسكان الاجتماعي

يصل مقدم الحجز للوحدات السكنية في مبادرات الإسكان الاجتماعي إلى 60 ألف جنيه، كما يوجد مصاريف إدارية قد تصل إلى 750 جنيه، وقد أوضح وزير الإسكان أن شروط الطرح، وطريقة الحجز، ومواقع الوحدات السكنية والمساحات المخصصة والأسعار وطرق السداد، سوف يتم الإعلان عنها من خلال الموقع الإلكتروني الخاص ببنك التعمير والإسكان، وذلك من يوم الأحد 17 ديسمبر 2023.