ضبط تردد قناة طيور الجنة 2024 الجديد لمشاهدة اجمل اغاني وبرامج الاطفال طوال اليوم

تردد قناة طيور الجنة 2024 الجديد، الالاف من الاباء والامهات يبحثون عن تردد قناة طيور الجنة 2024 الجديد حتى يتمكن اطفالهم من مشاهدة اجمل اغاني وبرامج الاطفال على مدار اليوم بدون تقطيع، حيث تعد قناة طيور الجنة واحدة من القنوات المفضلة لدى الاطفال من عمر شهور وحتى 7 سنوات نظرا لما تقدمه من محتوى فريد وممتع ومفيد، كما تقدم القناة باقة متنوعة من الأناشيد الدينية والأغاني التعليمية، واليكم تردد قناة طيور الجنة 2024 خلال السطور القادمة.

تردد قناة طيور الجنة 2024 الجديد

ويمكنك خلال ثواني تنزيل تردد قناة طيور الجنة 2024 الجديد على جهاز الريسيفر الخاص بك، حتى يتم تسلية الاطفال خلال فترة اجازاتهم، فما هي إلا أيام معدودة وتبدأ إجازة نصف العام لجميع الصفوف الابتدائية ورياض الاطفال ليبدأ الاطفال في متابعة شاشة التلفاز والجلوس لأوقات طويلة أمام قناة طيور الجنة التي تقدم لهم الكثير من الاغاني الهادفة التي تساعد في تربية النشئ وتعليمهم الكثير من الصفات الحميدة كالأمانة ومساعدة الاخرين والالتزام بالصلاة وتنفيذ كلام الاب والام، واليكم تردد قناة طيور الجنة 2024:

التردد: 11274.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

عامل تصحيح الخطأ: ¾.

القمر الصناعي: النايل سات.

طريقة تنزيل تردد قناة طيور الجنة 2024

واليكم بالخطوات البسيطة طريقة تنزيل تردد قناة طيور الجنة 2024 على جهاز الريسيفر، والتي تعد واحدة من أشهر القنوات الطفولية والتي تمكنت من الفوز بالدرع الذهبي من موقع “يوتيوب” نتيجة لتحقيقها أكبر نسبة مشاهدة، حيث يسعى دائما رجل الاعمال خالد مقداد على تطوير القناة لتظل متربعة على قلوب الاطفال، ولعل أهمما يميز تلك القناة أنها مجانية، واليكم خطوات استقبالها: