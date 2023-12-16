تردد قناة ssc 1 على القمر الصناعي نايل سات+ استقبال قنوات ssc الرياضية بجودة HD

تردد قناة ssc الرياضية من أهم القنوات التي تقوم بإذاعة كأس العالم المقام في المملكة العربية السعودية، فضلاً عن أن القناة لديها استديوهات مميزة وعلى اعلى مستوى من أجل تقديم كل ما هو جديد وحصري في عالم الرياضة وخاصة كرة القدم، حتى أنه يمكن لجميع القيام بإستقبالها على الأقمار الصناعية المختلفة التي منها النايل سات وعرب سات وبدر سات، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة SSC 1 النايل سات

لكي تتمكن من القيام بإستقبال قناة SSC لمتابعة كأس العالم في السعودية، عليك اتباع البيانات التالية:-

التردد الخاص بالقناة هو 12523.

معدل الترميز الخاص بالقناة يكون 27500.

بينما استقطاب القناة فهو عمودي.

تردد قنوات ssc بدر سات

ويمكن القيام بإستقبال قنوات ssc على القمر الصناعي بدر سات، وفقًا لما يلي:-

التردد هو 12418.

بينما معدل الترميز فهو 27500.

استقطاب القناة يكون أفقي.

بينما معامل تصحيح الخطأ ¾.

تردد قناة SSC 1 عرب سات

استقبال قناة SSC على العرب سات، وفقًا للمعلومات التي جاءت على النحو التالي:-

التردد الخاص بالقناة يكون 12380.

بينما معدل الترميز الخاص بالقناة فهو 27500.

إضافة إلى أن استقطاب القناة يكون رأسي.

من المتوقع أن تقوم قناة SSC بإذاعة جميع مباريات كأس العالم لهذا العام 2023-2024، وذلك بجودة وصورة عالية وواضحة من اجل أن يُشاهدها العالم أجمع، إضافة غلى أن هذه القناة من أهم وأبرز القنوات الرياضية في المملكة العربية السعودية.