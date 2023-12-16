“مُفاجأة لأصحاب المعاشات” زيادة المعاشات في يناير+ الاستعلام عن قيمة المعاشات 2024

زيادة المعاشات في يناير وقد قامت التأمينات الاجتماعية بالإعلان عن الزيادة في الحد الأدني للمعاشات بنحو 195 جنيه، وذلك لزيادة معاش المستفيد، حيث يصل الحد الأقصى إلى 1280 جنيه، وقد نص قانون المعاشات والتأمينات على تطبيق زيادة سنوية للمعاشات كحد أقصى 15% في يوم 30 من شهر يونيو كل عام، ويتم صرف هذه الزيادة أول شهر يوليو من كل عام، و سوف نعرض لكم حقيقة زيادة المعاشات في شهر يناير 2024، وكيفية الاستعلام عن قيمته.

زيادة المعاشات في يناير

زيادة المعاشات في يناير، أعلن رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن زيادة في الحد الأدني للمعاشات تصل إلى 1300 جنيه في شهر يناير 2024، كما يصل الحد الأقصى لزيادة المعاش إلى 8720 جنيه، ويتم صرف المعاش بزيادة تصل إلى 15% كل عام في شهر يوليو، ويتوقع البعض تبكير موعد الزيادة في المعاشات في شهر يناير 2024، لمساعدة المواطنين على تخطي ظروف المعيشة الصعبة.

الاستعلام عن قيمة المعاشات 2024

يمكن لأي مستفيد أن يقوم بالاستعلام عن قيمة المعاش المستحق له، وذلك من خلال اتباع الإجراءات الآتية:

تقوم بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

ثم اضغط على الخدمات التأمينية.

ثم اختر استعلام عن المعاش.

قم بإدخال الرقم القومي في المكان المخصص.

ثم اضغط على الاستعلام.

موعد صرف معاشات شهر يناير 2024

من المتوقع صرف معاشات شهر يناير 2024 لما يقرب من 10 مليون مستفيد أول يناير 2024، وذلك لمدة ستة أيام متتالية، من خلال مكاتب البريد المصري، أو منافذ شركة فوري، أو ماكينات الصرف ATM التابعة للبنوك، أو أحد فروع بنك ناصر.