“برابــط مباشر” سداد فاتورة التليفون الأرضي إليكترونيا+ خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي ديسمبر 2023

سداد فاتورة التليفون الأرضي إليكترونيا حيث يرغب العديد من المواطنين في سداد الفاتورة الخاصة بالتليفون الارضي عن شهر ديسمبر 2023، والتعرف على أماكن وطرق السداد المختلفة، والموعد المحدد لها، لذلك فقد أتاحت الشركة المصرية للاتصالات كافة التفاصيل عن فاتورة التليفون الأرضي، وإمكانية الاستعلام عنها وسدادها بالطرق المختلفة إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي للشركة.

سداد فاتورة التليفون الأرضي إليكترونيا

سداد فاتورة التليفون الأرضي إليكترونيا، يمكن سداد فاتورة التليفون الأرضي بطريقة إلكترونية بسيطة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة المصرية للاتصالات .

ثم أكتب كود المحافظة، ثم رقم التليفون الأرضي.

اختر السداد الإلكتروني.

ثم اضغط على ادفع.

قم بإدخال بيانات المستخدم الخاصة بطريقة سداد الفاتورة.

اختر طريقة الدفع المناسبة سواء فيزا أو ماستر كارد.

ثم اضغط على سداد، وسوف يتم سحب قيمة الفاتورة المستحقة.

موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر ديسمبر 2023

يبدأ سداد فاتورة التليفون الارضي الخاصة بشهر ديسمبر 2023 خلال شهر يناير 2024، حيث يتم دفع الفاتورة كل 3 شهور، لذلك يتم سداد فاتورة التليفون الأرضي في شهر يناير، وشهر ابريل، وشهر يوليو، وشهر أكتوبر من كل عام.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي ديسمبر 2023

يمكنك الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر ديسمبر 2023، وذلك من خلال اتباع الإجراءات التالية:

قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة المصرية للاتصالات .

ثم قم بادخال كود المحافظة.

اكتب رقم التليفون.

ثم اضغط على الفواتير.

كما يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي من خلال الاتصال على رقم خدمة العملاء 19777.

غرامات عدم سداد الفاتورة

كشفت الشركة المصرية للاتصالات عن عدم السداد لقيمة فاتورة التليفون الأرضي في الموعد المحدد للمرة الأولى، يتم دفع غرامة قدرها 10 % على المبلغ المستحق للفاتورة، أما عند التأخير عن السداد للمرة الثانية، فسوف يتم فصل الخدمة، لذا سوف يحتاج العميل إلى زيارة مقر الشركة للتعرف على إجراءات عودة الخط مرة أخرى.