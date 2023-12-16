لطلاب الشهادة الإعدادية.. رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية+ موعد تسجيل الاستمارة الشهادة الإعدادية

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية أمر في غاية الأهمية لكل طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي في مصر، حيث لابد من كل الطلبة تجهيز ملف يقدم في المدرسة الإعدادية قبل بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول، ويحتوي ذلك الملف على عدة أوراق رسمية نتعرف عليها في مقالنا اليوم.

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية هي استمارة إلكترونية أو نموذج بيانات الطالب، يتم ملؤها وطباعتها عبر موقع وزارة التربية والتعليم المصرية على شبكة الإنترنت، ولكن يجب الحرص على إنشاء بريد إلكتروني مدرسي لكل طالب على حده، والاحتفاظ بهذا البريد جيدا، حيث يتم استخدامه لاحقا في مرحلة الثانوية العامة والتقديم في الجامعة، وإليكم خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية.

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم.

تفتح أمامك الصفحة الرئيسية وبها ” تسجيل الاستمارة الإلكترونية للعام الدراسي 2023 2024.

اضغط زر تسجيل الدخول.

سجل البريد الإلكتروني للطالب.

اكتب باقي بياناتك كاملة مع مراعاة الدقة التامة في التسجيل.

اتبع باقي التعليمات حتى تتمكن من تسجيل الطالب في المنظومة.

اضغط زر ” اطبع”.

موعد تسجيل الاستمارة الشهادة الإعدادية

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية، ووجهت تعليمات صارمة لكل المديريات التعليمية بالتنبيه على الطلاب بتجهيز الاستمارة بداية من 5 ديسمبر حتى 30 ديسمبر الحالي ومن لم يدرك الموعد المحدد لن يتمكن من دخول الامتحانات.

الأوراق المطلوبة في ملف طالب الإعدادية

يحتاج الطالب تجهيز عدة أوراق وتقديمها في ملف إلى المدرسة التي ينتمي لها وهي كالتالي.