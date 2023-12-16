مد سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمة.. مكافأة نهاية الخدمة في القانون الجديد+ ضوابط قيمة مكافأة نهاية الخدمة بعد الستين

تعتبر مكافأة نهاية الخدمة من أبرز وأهم الأمور التي حرصت وزارة القوى العاملة على تنبيه كافة العاملين بالقطاع الخاص بها ضمن حقوقهم ومستحقاتهم لدى رئيس العمل، وفي هذا الإطار حرصت وزارة القوى العاملة على إرشاد وتوجيه مديريات القوى العاملة بالمحافظات على عقد بعض الندوات للتوعية والتثقيف للعمال ليطلعوا على شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة.

مكافأة نهاية الخدمة في القانون الجديد

مكافأة نهاية الخدمة في القانون الجديد، يتساءل الجميع في الوقت الحالي عن مكافأة نهاية الخدمة في القانون الجديد، وما هي شروط الاستحقاق الخاصة بها، وهذه الشروط تتمثل في النقاط التالية:

لا يحصل الموظف على مكافأة نهاية الخدمة إلا في حالة بلغ ال 60 عام وهو في الخدمة.

تبلغ قيمة مكافأة نهاية الخدمة كحد أقصى نحو نصف آخر راتب يحصل عليه تقريبا.

طبقا لنص المادة 126 من قانون التأمينات، يأخذ الموظف راتب شهري كامل وذلك عن سنوات الخبرة التي قضاها في العمل.

يستحق الموظف مكافأة نهاية الخدمة في حالة كان مؤمن عليه.

يحصل العامل على مكافأة نهاية الخدمة بقيمة أجر 75 يوما، وذلك بعد خمس سنوات عمل.

يحصل العامل على أجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ابتداًءا من السنة السادسة من تاريخ التحاقه بالعمل، وذلك في حالة لم تكن له حقوق عن هذه المدة، طبقا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.

ضوابط قيمة مكافأة نهاية الخدمة بعد الستين

هناك مجموعة من الضوابط المرتبطة بقيمة مكافأة نهاية الخدمة بعد وصول الستين عام، وهذه الضوابط تتلخص في الآتي: