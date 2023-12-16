لهذه الفئات.. زيادة 40% لأصحاب المعاشات ديسمبر 2023+ حقيقة زيادة المعاشات

مع إعلان البنك المركزي في جمهورية مصر العربية معدلات التضخم في شهر مايو السابق، كشفت الهيئة القومية الخاصة بالتأمينات الإجتماعية حقيقة زيادة المعاشات لشهر يوليو لهذا العام، وذلك تزامنا مع مع الزيادة التي تحدث بشكل دوري كل عام.

زيادة 40% لأصحاب المعاشات

زيادة 40% لأصحاب المعاشات، يتساءل المواطنون في مصر وخاصة كبار السن عم زيادة 40% لأصحاب المعاشات، وهل هذا الكلام صحيح أم لا، وكان الرد على هؤلاء المواطنين كالتالي:

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي بأن هناك زيادة مهمة جدا تصل إلى 40% وهذا يكون لأصحاب المعاشات المستفيدين الذين يأخذون معاش تكافل وكرامة.

وهذه الزيادة سوف يتم صرفها قبل نهاية عام 2023 مع معاش شهر ديسمبر والذي من المفترض صرفه من يوم 15 من شهر ديسمبر لعام 2023.

وأوضحت أيضا وزارة التضامن الاجتماعي أن تلك الزيادة تشمل قيمة الزيادة التي سبق وتم الإعلان عنها من قبل سيادة الرئيس خلال شهر أبريل الماضي.

حقيقة زيادة المعاشات

يريد الجميع معرفة حقيقة الزيادة الخاصة بالمعاشات التي تم إضافتها في الفترة الأخيرة وهل هي حقيقي أم لا، ولكن هي كانت كالتالي: