“اخيرا هيرخص”.. رئيس الدلتا للسكر يكشف موعد انخفاض سعر السكر في الاسواق!!

موعد انخفاض سعر السكر، جموع المواطنين يبحثون عن موعد انخفاض سعر السكر الذي وصل سعر الكيلو منه إلى 50 جنيه في عدة مناطق خلال الفترة الماضية الأمر الذي أثار غضب الجميع وتحديدا محدودي الدخل والبسطاء، وقد أوضح الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار السكر، موضحًا أن وزارة التموين لحل تلك الأزمة وتوفير السكر بأسعار مناسبة للجميع.

موعد انخفاض سعر السكر

وقد كشف الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج “صالة التحرير” عبر فضائية “صدى البلد”، أن نهاية الشهر الحالي سيكون حصاد لمحصول القصب، الأمر الذي سيزيد من إنتاج السكر وتوفيره داخل السوق، وبالتالي سيتم توفير السكر في الاسواق خلال 10 ايام مع انخفاض سعره داخل منافذ البيع.

خفض سعر السكر

كما أوضح أبو اليزيد، أنه تم توفير أكثر من 180 ألف طن من مختلف الشركات سواء من الهيئة القابضة للأغذية ومن خلال طرحه في البورصة الاستهلاكية، لسد احتياجات السوق من الاستهلاك، مشيرا إلى سعر كيلو السكر في كافة المنافذ 27 جنيه وهذا السعر الطبيعي له، كما سيتم عقد اجتماع غدا مع وزير التموين لطرح كميات إضافية من السكر وتوزيعها على كافة منافذ البيع بهذا السعر، مضيفا أن السكر يعد من السلع الاساسية والهامة حيث أنه يدخل فى الكثير من الصناعات المختلفة، لافتا إلى أن أزمة السودان أثرت سلبا على إنتاج السكر بكميات تغطى حاجة السوق محليا، كما أن من اسباب ارتفاع سعر السكر إلى هذا الحد أن مصر قامت بتصدير مواد غذائية بقيمة 4.3 مليار دولار العام الحالي، وأغلب هذه المواد تحتوى على نسب مختلفة من السكر، ما تسبب فى ارتفاع أسعار السكر وعدم توفره بصورة مستمرة.