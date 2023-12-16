موقع مظلتي اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 pdf الوجبة الاخيرة كشوفات وزارة العمل

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الاخيرة عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، حيث أعلنت الوزارة عن توفير أسماء مستحقي الوجبة السادسة على منصة مظلتي، ويتم توجيه هذا البرنامج إلى الأشخاص الذين لديهم بعض المشاكل المادية خصوصًا في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة فإن هناك العديد من الأشخاص الذين يحتاجون للدعم والمساعدة ، وتحرص الحكومة العراقية على مساعدة هذه الفئات.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

لينك اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 عبر الموقع الرسمي، حيث قامت الوزارة بتوفير الاستعلام عنها من خلال موقع إلكتروني رسمي عن طريق اتباع الآتي..

قم بزيارة منصة مظلتى . سجل كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح مثل الاسم ورقم الهوية. بعدها اضغط على أيقونة الوجبة والدفعة. ثم انقر على زر تحميل كشوفات المستحقين. انتظر حتى انتهاء عملية التحميل ثم قم بفتح الملف حتى تعرف إذا كان اسمك من ضمن المشمولين أم لا.

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رابط اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 عملية الاستعلام تتم من خلاله، حيث يجب أن تتوفر مجموعة من الشروط التي وضعتها الوزارة حتى تضمن وصول هذا الدعم إلى الفئات المحتاجة والمستحقة ومن أهم هذه الشروط ما يلي: