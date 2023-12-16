Pdf موقع اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2023 رابط مظلتي spa.gov.iq الرسمي

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة يرغب في معرفتها الكثير من المواطنين في مختلف محافظات العراق، ولهذا توفر الوزارة خدمة الاستعلام عنها عن طريق منصة مظلتي حيث يمكن تحميل هذه الأسماء بكل سهولة بصيغة ملف pdf من خلال اتباع مجموعة من الخطوات، كما صرحت الوزارة أن الدفعة القادمة من هذا الدعم هي الدفعة الأخيرة، ويعكس هذا البرنامج حرص الحكومة العراقية على مساعدة الفئات المحتاجة.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

الاطلاع على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 عبر منصة مظلتي الإلكترونية وذلك من أجل تسهيل الاستعلام على المواطنين، وستعرف من خلال المنصة الرسمية إذا كنت من مستحقي هذا الدعم أم لا وكل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة مظلتي .

اضغط على قسم الوجبة.

قم بتحديد الدفعة والوجبة.

انقر على أيقونة “الرعاية الاجتماعية”.

واختر “أسماء الرعاية الاجتماعية” من القائمة الموجودة أمامك.

سجل جميع البيانات المطلوبة مثل اسم ورقم الهوية في الخانات المخصصة لذلك.

انقر على زر “الاستعلام”.

بعدها ستظهر أمامك جميع أسماء مستحقي هذا الدعم ويمكنك تحميل هذا الملف بصيغة PDF حتى تطلع عليه في أي وقت.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

موقع اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة من أهم الموضوعات التي تشغل بال المواطنين في العراق، ويتم فحص ومراجعة هذه الأسماء من قبل المسؤولين حتى يصل الدعم إلى الفئات المحتاجة التي تستحقه حتى يمد لهم يد العون ومساعدتهم على ظروف المعيشة الصعبة ومواجهة الغلاء وتوفير حاجاتهم الأساسية، وتقوم الحكومة العراقية بتوفير هذا البرنامج الذي يقوم على تقديم مساعدات مالية للمواطنين، كما يوفر لهم خدمات صحية وتدريب وتأهيل مدنيي حتى تتمكن هذه الفئات من الحصول على العمل والمنافسة داخل السوق والمساعدة على تحسين حياتهم والعيش بشكل كريم.