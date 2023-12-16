وزارة العمل رابط اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق 2023 الوجبة الاخيرة منصة مظلتي pdf

رابط اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 أشارت الوزارة أن الإعلان عنهم سيكون في القريب العاجل، وخاصة أن الدفعة السابعة ستكون الأخيرة خلال العام الحالي، وإضافة الوزارة أن التأخير جاء بسبب فحص وتدقيق كافة أسماء المقدمين للحصول على الرعاية الاجتماعية، وذلك حتى تضمن الوزارة أن الدعم سيكون للأشخاص المحتاجين له، لذا فإن التأخير كان لتلك السبب.

رابط اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق 2023

رابط اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 من أجل الاستعلام عن الأسماء المقبولة من قبل الوزارة متداول على منصات التواصل الاجتماعي بكثرة خلال هذه الفترة، وهذا الدعم يهدف إلى مواجهة ظروف التضخم والغلاء التي أثرت على الكثير من الأسر العراقية التي أصبحت تعاني من الفقر وعدم القدرة على توفير المستلزمات الأساسية للحياة،. وأظهرت الوزارة في الإحصائيات التي أعلنت عنها أن تم قبول في الوجبة السادسة والسابعة 150 ألف طلب، وهذا العدد كان من أصل 300 ألف طلب، أي نصف العدد كان يستحق هذا الدعم، وتابعت وزارة الشؤون الاجتماعية أن الأشخاص الذين يستحقون الدعم هم من يحق لهم التقديم على الرعاية الاجتماعية من ضمن تلك الأشخاص أصحاب الدخل الشهري الضعيف، ومن النساء المطلقات والأرامل، وأصحاب الإعاقات الغير قادرين على العمل.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة بغداد

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق وفرت منصة يمكن عن طريقها الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 من خلال السير على الخطوات التالية: