كشوف pdf نتائج اعتراضات السادس الاعدادي الدور الثالث في العراق كل الفروع الأحيائي- العلمي-الأدبي

عقب اعلان وزارة التعليم العراقية نتائج الصف السادس الاعدادي الدور الثالث 2023، وكشفت النقاب عن نسبة النجاح والتي تجاوزت ال80%، أعلنت التعليم عن فتح باب استقبال طلبات اعتراضات السادس الاعدادي، أمام الطلاب الغير راضين عن الدرجات التي حصلوا عليها، وبالفعل تم تقديم الطلبات من الطلاب في الوقت المحدد، وقد حان الآن موعد الاستعلام عن نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 الدور الثالث عموم المحافظات، وهي ما سوف يكون لنا دوراً لتوضيح كافة التفاصيل خلال مقال اليوم.

اعتراضات نتائج السادس الإعدادي 2023 الدور الثالث بالعراق

تولت اللجنة المختصة استقبال طلبات الاحتجاج على نتائج الطلاب في العراق، من أجل تحديد الرسوم التي يطلب من الطلاب الذين ظهرت نتائجهم في الدور الثالث من الصف السادس الإعدادي دفعها، وتتمثل هذه الرسوم في مبلغ واحد لكل مادة يرغب الطلاب في تقديم احتجاج عليها، وقيمة هذه الرسوم للمادة الواحدة تبلغ ثلاثة آلاف دينار.

قبل إجراء عملية التسجيل في الاعتراض، أكدت الوزارة أنه لكل الطلاب الذين تعرضوا للضرر بسبب نتائج الدور الثالث أن يقدموا طلبات الاعتراض بشرط توفر جميع الشروط والضوابط المحددة.

الاحتجاج في المادة الدراسية على وجود مشكلة في الدرجة التي حصل عليها الطالب فيها.

تقديم المستند الذي يثبت صحة الاعتراض على النتيجة التي حصل عليها الطالب.

لينك نتائج اعتراضات السادس الاعدادي الدور الثالث 2023 موقع نتائجنا

لكي يتمكن الطالب من معرفة نتائج اعتراضات امتحان السادس الاعدادي الدور الثالث لعام 2023، يجب عليه اتباع الخطوات التالية على موقع نتائجنا.