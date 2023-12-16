“جديد” تردد قنوات الاطفال 2024 على النايل سات أحدث ترددات قنوات الاطفال الجديدة Hd

تردد قنوات الاطفال 2024 من أكثر الترددات التي تزايد البحث عنها خلال الآونة الأخيرة وذلك لأن الآباء يحرصون على توفير ترفيه وتعليم ملائمين للأطفال لذلك يلتزم الآباء بمتابعة قنوات الأطفال التي تقدم محتوى مناسبًا مثل البرامج والرسوم المتحركة والأفلام المصممة لتلبية اهتمامات الأطفال بمختلف الأعمار.

تردد قنوات الاطفال 2024

والآن بصدد التعرف على تردد قنوات الاطفال 2024 على القمر الصناعي نايل سات:

1-قناة طيور الجنة

التردد: 11310.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

2- قناة ماجد:

التردد: 11411.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

3- قناة سبيستون

التردد: 11277.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

4- قناة كرتون نتورك

التردد: 12225.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

5- قناة براعم

التردد: 11564.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

6- قناة أطفال ومواهب

التردد: 11354.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

7- قناة توم وجيري

التردد: 11355.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

8- قناة كراميش

التردد: 11096.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

9- قناة نون

التردد: 11258.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

يمكنك استخدام هذه الترددات لضبط جهاز الاستقبال الخاص بك والاستمتاع بمحتوى آمن ومناسب للأطفال على مختلف القنوات.

خطوات ضبط تردد قنوات الاطفال 2024

هناك العديد من الخطوات التي يجب اتباعها من أجل تنزيل تردد قنوات الاطفال 2024، وهي :

اضغط على زر “Menu” أو “القائمة” من خلال ريموت الريسيفر .

اختربعد ذلك خيار “البحث عن القنوات”.

حدد أيضًا القمر الصناعي “نايل سات”.

اضغط على زر “Start” أو “بدء”.

انتظر حتى يكتمل البحث.

وينبغي أن تضع في اعتبارك عند اختيار قنوات الأطفال مراعاة العديد من الاعتبارات، منها: