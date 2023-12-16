هسة ظهرت|.. رابط كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراقية الوجبة الأخيرة PDF وشروط الحصول على الدعم

يرغب العديد من المواطنين في العراق في استخراج كشوفات وجبة ديسمبر، وهي إجراءات تشمل جميع المحافظات، يعتبر ذلك من أبرز الأمور التي جذبت انتباه الكثيرين المسجلين في برنامج الرعاية الاجتماعية، ويتم العمل على إصدار الكشوفات للمستفيدين بشكل شهري أو وفقًا لجدول زمني يحدده وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

رابط كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

لاستخراج كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية لجبة شهر ديسمبر 2023، يُتبع الخطوات التالية:

1. زيارة موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

2. إدخال رمز التحقق المرئي في الخانة المخصصة.

3. التوجه إلى الصفحة التالية على الموقع.

4. تحديد الوجبة والدفعة المعنية.

5. إدخال جميع بيانات المستفيد.

6. النقر على زر “استخراج” مباشرة.

ستتمكن في النهاية من الوصول إلى جميع الأسماء المتضمنة في الكشوفات.

شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية العراق 2023

للتسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، يجب أن تتفق مع الشروط التالية:

1. يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

2. يجب أن يكون مقيمًا دائمًا في دولة العراق.

3. يجب أن لا يمتلك أي أصول أو عقارات ذات قيمة عالية.

4. يجب الالتزام بجميع المعايير المفروضة من قبل الوزارة.

5. يجب أن يكون المتقدم مستحقًا للحصول على الدعم.

كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن الوجبة الأخيرة ضمت نحو 300 ألف مواطن قاموا بتقديم طلباتهم في إطار برنامج الرعاية الاجتماعية.

وتم إرسال رسائل نصية لجميع المشمولين لتحديد قيمة المنحة الاجتماعية بعد دراسة دقيقة لجميع الطلبات وإجراء دراسة ميدانية لاختيار المستحقين لهذه القيمة.