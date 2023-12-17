كشوفات spa.gov.iq اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 عبر موقع وزارة العمل الرسمي مظلتي

كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 يتم الإعلان عنهم بشكل تدريجي، لذا نجد محركات البحث في تزايد مستمر، حيث أعلنت الوزارة على منصة مظلتي التي يمكن من خلالها الاستعلام عن أسماء المستحقين، حيث يعتبر هذا البرنامج من أشهر البرامج الاجتماعية التي تساعد المواطنين العراقيين في مواجهة كافة الظروف الصعبة التي تمر بيها البلاد، وحتى تحصل على هذا الدعم يجب أن تتوفر لديك شروط معينة.

كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

استخراج اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 يتم من خلال اتباع بعض الخطوات المتمثلة على النحو التالي:

الدخول مباشرة إلى منصة مظلتي .

النقر على زر”الاستعلام”.

تحديد الدفعة والوجبة من الخيارات المتاحة.

إدراج المعلومات المطلوبة من اسم المستفيد ورقم البطاقة الشخصية.

كتابة رمز التحقق المرئي الذي سيظهر أمامك.

اضغط على أيقونة”تحميل كشوفات المستفيدين”.

الانتظار حتى يتم تحميل الملف على جوالك ومن خلاله بالإمكان معرفة كافة الأسماء.

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق قبل أن تعلن عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 أعلنت عن عدة شروط لا بد أن يلتزم بيها الشخص المتقدم التزام كامل، وهذه الشروط سنقوم بسردها في السطور القادمة: