“الموقع الرسمي” تحميل اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf كشوفات منصة مظلتي التابعة لوزارة العمل

بحث اسماء الرعاية الاجتماعية الدفعة الأخيرة شهر ديسمبر 2023 عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، قد نال هذا اهتمام الآلاف في جميع أنحاء العراق، ووفقًا للبيان الرسمي الصادر عن الوزارة، سيتم نشر باقي الأسماء تدريجياً، بهدف تسهيل الوصول إلى المعلومات وتجنب الازدحام والتكدس في المكاتب، وقد أتاحت الوزارة برنامج الرعاية الاجتماعية من أجل مواجهة الظروف الاقتصادية الراهنة التي يعاني منها العالم.

بحث اسماء الرعاية الاجتماعية 2023

بحث اسماء الرعاية الاجتماعية 2023، قبل ذلك ينبغي أن نتطرق إلى أن وزارة العمل أعلنت سابقا عن شروط برنامج الرعاية الاجتماعية لعام الحالي، وتتمثل في الآتي:

أن يكون المتقدم حاملا الجنسية العراقية.

أن يقيم المتقدم في العراق بشكل دائم.

أن يتراوح عمر المتقدم ما بين 18 و60 عامًا، وعمر المتقدمة ما بين 15 و55 عامًا.

ألايمتلك دخلًا شهريًا ثابتًا للاستحقاق.

تلك الشروط تهدف إلى توجيه الرعاية الاجتماعية للفئات المستحقة وضمان التكافل الاجتماعي في المجتمع، ومن المتوقع أن يتم إصدار بيان رسمي يحدد موعد بدء رفع كشوفات PDF التي تتضمن أسماء المستفيدين في الدفعة السابعة والأخيرة من الرعاية الاجتماعية لعام 2023، ووفقًا للمعلومات المتداولة عبر صفحات بعض وسائل التواصل الاجتماعي سيكون الموعد المتوقع هو يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر 2023، كوقت محتمل لإعلان أكثر من 70 ألف مستفيد من هذه الدفعة.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf

إن عملية بحث اسماء الرعاية الاجتماعية تتم عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى موقع وزارة العمل العراقية .

انتقل إلى موقع مظلتي.

انقر على برنامج الرعاية الاجتماعية.

اختر الوجبة المطلوبة للاستعلام عنها.

انقر على تحميل الكشوفات.

بعد اكتمال تحميل الكشوفات، قم بالبحث عن اسم المستفيد.

ومن خلال هذه الخطوات يتمكن المستفيدين من الوصول إلى قوائم المستفيدين والاطلاع بكل سهولة على الأسماء.