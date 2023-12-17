جديد الان تردد قناة ماجد الجديد 2024 نايل سات لأقوى برامج الكرتون المميزة على مدار اليوم

تردد قناة ماجد الجديد 2024 يرغب الكثير من الآباء والأمهات في تحميله، حيث استطاعت هذه القناة أن تكون من القنوات الرائدة في تقديم محتوى الأطفال، وتحرص على توفير محتوى مميز وهاتف يراعي القيم الإسلامية والقيم مجتمعنا الشرق والأخلاق الحميدة، كما تهتم بعرض محتوى يتناسب مع مختلف الفئات العمرية للأطفال.

تردد قناة ماجد الجديد 2024

يمكن تنزيل تردد قناة ماجد الجديد 2024 على القمر الصناعي نايل سات بكل سهولة، من خلال هذه البيانات:

تردد القناة: 11526.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: 7/8.

تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات

توفر القناة ترددها على قمر العرب سات حتى يسهل على الأطفال متابعة محتواها ويمكن تنزيله من خلال هذه البيانات:

تردد القناة: 11804.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

ومن الجدير بالذكر أنه تم تأسيس هذه القناة في سنة 2015 ميلادي، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة أبو ظبي، وتمكنت خلال وقت قصير من تحقيق شهرة كبيرة على مستوى العالم العربي

برامج ومسلسلات قناة ماجد 2023

بعد تنزيل تردد قناة ماجد الجديد 2023 يصبح بمقدور الطفل متابعة مجموعة من البرامج والمسلسلات المسلية والفريدة، مثل ما يلي:

مسلسل بن وعصام.

زكية الذكية.

برنامج أبطال الغد.

برنامج ألوان المرح.

كرتون ماجد.

كرتون كابتن خلفان.

برنامج ريشة.

بالإضافة إلى هذه التشكيلة المميزة من البرامج والمسلسلات الكرتونية، فإن هناك العديد من المميزات الأخرى للقناة مثل أنها تقوم ببث برامجها على مدار اليوم، وتهتم بعرض برامج تعلم الأطفال وتفيدهم، ويتناسب محتواها مع المعايير الدينية والاجتماعية.

كما أنها تقدم برامجها بجودة صوت وصورة عالية وباشارة قوية دون حدوث انقطاع، وتهتم بتعليم الأطفال الأخلاق الحميدة والأفعال الصحيحة والحميدة وتجنب التصرفات الخاطئة.