كيفية ضبط تردد قناة الجزيرة الجديد 2024 جميع الاقمار الصناعية نايل وعرب وسهيل سات الترددات الجديدة

تردد قناة الجزيرة نايل سات من أهم الترددات التي تزايد البحث عنها خلال الساعات الأخيرة وذلك لأن قناة الجزيرة من أشهر القنوات الفضائية الرائدة في الوطن العربي، حيث تقدم مجموعة مميزة من البرامج الإخبارية التي تلبي اهتمامات المشاهدين في جميع أنحاء المنطقة العربية، وكما تتناول القناة الأحداث المحلية والعالمية، وتسلط الضوء على التطورات الجارية في قطاع غزة وفلسطين، مما يجعلها مصدراً هامًا للمعلومات بالنسبة للمواطنين في الوطن العربي.

تردد قناة الجزيرة نايل سات

كيفية ضبط تردد قناة الجزيرة الجديد، يجدر بنا الإشارة إلى أنها جذبت شريحة كبيرة من الجماهير لأنها تقدم باستمرار برامج إخبارية متنوعة تشمل السياسة والثقافة والاقتصاد، وتعمل القناة على توفير منصة شاملة للمشاهدين، تساعدهم في فهم أبعاد الأحداث ومتابعة التطورات التي تلعب دورًا حيويًا في نقل الأخبارسواء كانت محلية أو عالمية.

من خلال بثها المجاني وجودة عرضها العالية تقوم قناة الجزيرة الإخبارية بدور أساسي في تزويد المشاهدين بمعلومات دقيقة ومحايدة من أجل فهم الجمهور للأحداث الراهنة ويسهم في توفير وعي إعلامي شامل حول التطورات في الساحة الإعلامية.

وأما ترددات القناة على الأقمار الصناعية:

1-النايل سات:

التردد: 10971.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

2- عرب سات:

التردد: 12520.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.



3- سهيل سات:

التردد: 11406.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

كيفية ضبط تردد قناة الجزيرة الجديد

يمكنك ضبط تردد قناة الجزيرة الجديد 2023 من خلال اتباع العديد من الخطوات التالية:

اضغط على زر “القائمة” على جهاز التحكم.

اختر “التثبيت اليدوي” من القائمة.

حدد القمر الصناعي الذي يبث عليه الجزيرة الإخبارية

قم بإدخال التردد والمعلومات الأخرى الصحيحة التي ذكرناها سابقا.

اضغط على كلمة “بحث”.

ستظهر لك القناة بشكل مباشر ومجاني بعد اكتمال عملية البحث.

باستخدام هذه الخطوات، يمكنك بسهولة ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك لاستقبال قناة الجزيرة والاستمتاع ببرامجها.