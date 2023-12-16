القط والفأر الأعداء.. استقبل تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 على القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة توم وجيري من أكثر الكلمات بحثًا في الفترة الأخيرة، حيث إنها تقدم العديد من الأفلام الكرتونية المختلفة، إضافة إلى المشاهد التمثيلية بين القط والفأر والعداء المستمر بينهم، فضلاً عن الأغاني التي يتم تقديمها وعرضها لجميع الأطفال، لتقدم كل ما هو جديد وحصري في عالم الأطفال، حتى أنها قامت بتحديث التردد الخاص بها على القمر الصناعي نايل سات، ويمكن القيام بإستقبال وفقًا للتفاصيل التي نوضحها لكم في السطور التالية.

تردد قناة توم وجيري على النايل سات

من السهل القيام بإستقبال قناة توم وجيري على القمر الصناعي نايل سات، وذلك من أجل الإستمتاع بكل ما يتم عرضه في عالم الأطفال، وفقًا للنحو الأتي:-

القمر الصناعي هو النايل سات.

كذلك يتم استقبال القناة على التردد وهو 11345.

معدل الترميز الخاص بالقناة هو 27500.

استقطاب قناة توم وجيري يكون افقي.

تردد قناة توم وجيري على العرب سات

ولكي يتم القيام استقبال قناة توم وجيري على القمر الصناعي العرب السات، وفقًا للبيانات التي تتمثل في التالي:-

القمر الصناعي للقناة يكون العرب سات.

ويتمثل تردد قناة توم وجيري وهو 11315.

معدل الترميز الخاص بالقناة هو 27500.

استقطاب القناة يكون أفقي.

خطوات استقبال قناة توم وجيري

هناك مجموعة من الخطوات التي يمكن استقبال قناة توم وجيري، وفقًا لما جاء على النحو التالي:-