لمتابعة الأحداث 24 ساعه.. تردد قناة الجزيرة الإخبارية بعد التعديل 2024 على الاقمار الصناعية نايل سات وعرب سات

قناة الجزيرة هي واحدة من أبرز القنوات الإخبارية العربية، حيث تقدم تغطية شاملة للأخبار العربية والعالمية بشكل موضوعي ومهني، بفضل جودة بثها وتقديمها للمعلومات الدقيقة، أصبحت القناة مرجعًا مهمًا للجمهور العربي، التردد الجديد لقناة الجزيرة على القمر الصناعي نايل سات، بعد أن اتخذت إدارة القناة قرارًا بنقل ترددها بهدف تحسين جودة بثها، تتمتع قناة الجزيرة بشهرة واسعة جدًا، في تقديم الأخبار بشكل حصري، وتعد واحدة من القنوات الرائدة في مجال نقل الأخبار في الوطن العربي.

تردد قناة الجزيرة الاخبارية الجديد 2024

بحثًا عن المعلومات الدقيقة حول التردد الجديد لقناة الجزيرة على القمر الصناعي نايل سات، ستجد في هذا المقال كل ما تحتاج إلى معرفته، ستتعرف على التردد الجديد للقناة على نايل سات وعرب سات، مما سيمكنك من ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك بسهولة لمشاهدة القناة بجودة عالية.

كيفية ضبط تردد قناة الجزيرة الجديد 2024

قم بالبداية بالضغط على زر القائمة على جهاز التحكم عن بُعد للتلفاز الخاص بك.

ستظهر لك قائمة الخيارات على الشاشة.

من القائمة الرئيسية، ابحث عن خيار “التركيب” أو “الإعدادات”.

ابحث عن خيار “البحث عن القنوات” أو “البحث اليدوي”.

بمجرد العثور على خيار “البحث اليدوي”، انتقل إليه واستخدم لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة أو الأزرار على جهاز التحكم عن بُعد لإدخال تردد القناة التي ترغب في تنزيلها.

بعد كتابة تردد القناة، اضغط على زر “بحث” أو “Start” لبدء عملية البحث عن القناة.

سيبدأ التلفاز في البحث عن القناة باستخدام التردد المحدد.

انتظر حتى يكتمل البحث عن القناة.

بمجرد الانتهاء من البحث، ستظهر القناة التي تم تنزيلها على قائمة القنوات الخاصة بك.

يمكنك الآن اختيار القناة من القائمة والتمتع بمشاهدتها.

للتأكيد على الاحتفاظ بتردد القناة وحفظ الإعدادات، اضغط على زر “الحفظ” أو أي زر مماثل لاتمام عملية التنزيل وتثبيت التردد على التلفاز.

تردد قناة الجزيرة على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

إسم القناة على الرسيفر: قناة الجزيرة.

تردد القناة: 11177.

الاستقطاب: افقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة الجزيرة على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

إسم القناة على الرسيفر: قناة الجزيرة.

تردد القناة:12347.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500