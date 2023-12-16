كيف ابحث عن اسمي عبر مظلتي؟.. pdf اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة 2023 شهر ديسمبر عبر الموقع الرسمي

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة 2023، لا يزال البحث مستمر حول اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة 2023 التي تشغل بال الكثير من محدودي الدخل الذين يرغبون في الحصول على راتب الرعاية الاجتماعية الذي يهدف للتيسير على المواطنين خاصة في ظل تضخم الاسعار وتدهور الظروف الاقتصادية للبلاد، واليكم رابط تحميل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 عبر منصة مظلتي، فتابعونا.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة 2023

والآن يمكنكم الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة 2023 عبر زيارة منصة مظلتي الالكترونية بسهولة من خلال ادخال البيانات اللازمة وتحميل كشوف المشمولين بسهولة على جهازك، لتتمكن بعد ذلك من فتح الملفات والبحث عن اسمك، فقط قم باتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة منصة مظلتي الالكترونية.

قم بالدخول إلى قسم الحماية الاجتماعية.

اختر اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023.

قم باختيار اسم المحافظة التي تقطن بها.

قم بادخال كافة البيانات اللازمة.

اضغط على كلمة تحميل الكشوف.

الآن قم بفتح الملفات التي تم تنزيلها على جهازك وابحث عن اسمك.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية 2023

وقد أقرت وزارة العمل العراقية شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية 2023 كما يلي، حيث يتم الصرف فقط لكل من تنطبق عليه تلك الشروط:

يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

أن يكون المتقدم مقيم في العراق بشكل دائم.

ألا يقل سن المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام للرجال.

كما يجب ألا يقل سن المتقدمات من النساء عن 15 عام ولا يقل عن 55 عام.

ألا يكون المتقدم لديه دخل شهري ثابت.

كما يجب ألا يكون للمتقدم أصول أو عقارات.

على أن يتم الصرف وفقا لتاريخ الاستحقاق الذي سيظهر لك داخل الكشوف المعلنة عبر الموقع الرسمي المخصص لذلك.