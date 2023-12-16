أدخر من اليوم|.. تعرف على متطلبات تشغيل لعبة GTA 6 المتوقعة على أجهزة الكمبيوتر PC

من المتوقع أن الإعلان عن قدوم الجزء السادس من سلسلة Grand Theft Auto إلى وحدات تحكم الجيل الحالي PS5 و Xbox Series S|X أحبط اللاعبين على منصة الحاسوب بسبب تجربة روكستار السابقة، ولكن هذا لا يعني أنها لن تصدر للحاسوب، وفي هذا السياق، سنتناول متطلبات تشغيل لعبة GTA 6 المتوقعة إذا تم إصدارها على منصة الحاسوب PC، وتأكدت الآن أن اللعبة ستصدر في عام 2025، وقد يكون الإصدار للحاسوب في عام 2026، أي بعد حوالي عامين ونصف تقريبًا، وخلال هذه الفترة، من المتوقع أن نشهد تقدمًا كبيرًا وتنوعًا في قطع الحاسوب الجديدة، سواء في مجال المعالجات المركزية أو معالجات الرسومات، سواء كانت من AMD أو Nvidia أو Intel.

متطلبات تشغيل لعبة GTA 6 المتوقعة

ومع ذلك، وبناءً على المعلومات حول دعم اللعبة لتقنيات الأمواج ومتطلبات محرك Rage 9 الذي تم الحديث عنه سابقًا، يتضح أن متطلبات تشغيل اللعبة ستكون مرتفعة للغاية، زيتوجب على اللاعبين الاستعداد لاقتناء أجهزة كمبيوتر ذات أداء عالٍ لتجربة لعب سلسة، يُنصح بالبدء في التوفير المبكر، حيث قد يتعين عليك التقشف لعدة أشهر، في هذا السياق، سنلقي نظرة على متطلبات التشغيل المتوقعة:

– المعالج (CPU): Intel Core i7-15900K أو AMD Ryzen 7 8950X أو أعلى.

– الذاكرة العشوائية (RAM): 32 جيجابايت أو أكثر.

– البطاقة الرسومية (GPU): NVIDIA GeForce RTX 5090 Ti أو AMD Radeon RX 8000 XT أو أعلى.

– مساحة التخزين: 250 جيجابايت NVMe SSD.

– نظام التشغيل: Windows 12.

إعلان لعبة جاتا 6 الجديدة

أعلنت شركة روكستار رسميًا عن طرح إعلان لعبة جراند ثيفت أوتو GTA 6 يوم الثلاثاء الخامس من ديسمبر الحالي في الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مصر.

ومع ذلك، تم اضطرار الشركة إلى إصداره مبكرًا بسبب تسريب التريلر الخاص باللعبة من قبل متخصص في مجال التهكير. شهد التريلر العالي الجودة وظهور شخصية جديدة بمسمى “Lucia”، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات المألوفة من GTA 5، يمكننا القول إن GTA 6 تعد لعبة متطورة ومليئة بالمفاجآت الشيقة.