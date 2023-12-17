اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية | بحث مظلتي spa.gov.iq

اسماء المشمولين، هل تتساءل عن موعد صرف الدفعة الجديدة والتي كانت من المقرر أن تكون الأخيرة لهذا العام، وقد حددت الوزارة مسبقًا الشروط الواجب توافرها للحصول على الدعم للفئات المحتاجة من كبار السن وأصحاب الإعاقة وغيرهم ممن تصعب عليهم ظروف الحياة، ومن خلال هذا التقرير الكشوفات التي طرحتها الوزارة نتيجة التقديم للحصول عبى الدعم تابعوا معنا.

اسماء المشمولين

أعلنت الحكومة العراقية عن توفير مساعدات مالية بقيمة 100 دينار عراقي للفرد ضمن الرعاية الاجتماعية، خاصة في ظل الظروف الصعبة وارتفاع الأسعار، تؤكد المصادر الرسمية أن هذه المساعدات تشكل الوجبة الأخيرة لهذا العام، يُشجع على التسجيل السريع من خلال منصة مظلتي للحصول على الدعم الاقتصادي والتأمين الصحي، وخاصة بالنسبة للفئات العمرية فوق 50 سنة، وللتحقق من تواجدهم ضمن المستفيدين ينبغي على المواطنين الانتظار لحين إعلان كشوفات اسماء المشمولين من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الساعات القادمة بعد فرز الأوراق المقدمة.

كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الاخيرة

وفرت وزارة الشؤون العراقية وصلًا مخصصًا للمواطنين للاطلاع على أسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية لعام 2023، وذلك عبر الخطوات التالية: