“مرتبك وصل كام؟“ رابط الاستعلام عن العلاوات الخمس 2024 بالرقم القومي والمستفيدين منها

صرحت التأمينات الاجتماعية عن أسماء المستفيدين بالعلاوات الخمس، لذلك ازدادت محركات البحث عن خطوات الاستعلام ومن هي الفئة المستحقة لتلك العلاوات، وما هو موعد صرف العلاوات، وذلك ما سوف نجيب عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

كيفية الاستعلام عن العلاوات الخمس

يجب العلم أن مجلس النواب صرح عن موافقته لصرف العلاوات الخمسة وذلك منذ عدة أيام، وهو خدمة يتم الحصول عليها من خلال الهيئة القومية للتأمينات وتم إصدارها بأمر رئاسي من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، لذلك يتساءل العديد من المواطنين حول تلك العلاوات وكيف يتم الاستعلام عنها، يجب العلم أنه يتم الاستعلام عنها بواسطة الرقم القومي الخاص بالمتقدم.

رابط الاستعلام عن العلاوات الخمس

للاستعلام عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات يجب العلم أنه يتم الاستعلام باستخدام الرقم القومي، باتباع الخطوات التالية:

أولا يجب الدخول على الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات.

ثم الضغط على كلمة الاستعلام عن العلاوات الخمس.

يرجى ادخال الرقم القومي الخاص بالمتقدم.

يجب ادخال اسم الام باللغه العربية.

يرجى وضع علامة صح على زر أنا لست روبوت.

أخيرا يجب النقر على زر إرسال الطلب، وسوف يتم الرد في خلال بضع ثوان.

جدول المستفيدين من العلاوات الخمس 2024

وفقا لما قام بتحديده صندوق التأمينات الاجتماعية أنه يوجد فئات محددة تستفيد من تلك العلاوات وهم: