رابط الاستعلام عن نتائج اعتراض السادس الاعدادي الدور الثالث 2023 عبر موقع نتائجنا

من أهم النتائج في لجميع المراحل التعلمية نتائج الثانوية العامة، والتي تسمى في العراق بنتائج الصف السادس الإعدادي، وقد ظهرت النتيجة منذ أيام قليلة، ولكن يجد بعض الطلاب درجات غير متوقعة لبعض المواد، فيقدمون اعتراض عليها لإعادة مراجعتها والتدقيق في التصحيح، وقد تم هذا الأمر كما أعلنت بذلك وزارة التربية العراقية، وبعد ساعات قليلة سيتم رفع نتائج الاعتراضات عبر موقع الوزارة وموقع نتائجنا للاطلاع عليها، ومن خلال مقالنا نذكر طريقة الاستعلام عن نتائج اعتراض الصف السادس الإعدادي.

المعايير التي يتم استخدامها لمراجعة الاعتراضات

يتم مراجعة الاعتراضات من قبل لجنة متخصصة من الخبراء، وتعتمد اللجنة في قراراتها على المعايير التالية:

التأكد من صحة الدرجات التي تم التصحيح عليها. التأكد من عدم وجود خطأ في التصحيح. التأكد من صحة البيانات الشخصية للطالب.

بعد ذلك يتم إعلان نتائج الاعتراضات بعد الانتهاء من مراجعة جميع الاعتراضات، في حالة تم قَبُول اعتراض الطالب، يتم تعديل الدرجة الخاصة به في المادة التي اعترض عليها.

خطوات الاستعلام على الاعتراض عبر موقع نتائجنا

يمكنك الاستعلام على نتائج الاعتراضات بمجرد ظهورها عبر موقع نتائجنا، وذلك من خلال الخطوات التالية:

قم بالدخول على محرك البحث، وادخل على موقع نتائجنا. اضغط على الخِدْمَات الإلكترونية. انقر على نتائج الاعتراضات السادس الإعدادي الدور الثالث 2023. ادخل بيانات الطالب وهي الاسم ورقم الجلوس. اضغط على قائمة منسدلة وحدد المادة التي قدمت اعتراض عليها. انقر على استعلام.

يظهر لك نتيجة الاعتراض موضحًا فيها ما تم مراجعته ونتيجة المادة النهائية.