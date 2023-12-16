عاجل بقرار من المحافظة.. تعطيل الدوام الرسمي غدًا في هذه المحافظة بالعراق لهذا السبب

غدًا إجازة رسمية في المدارس التي بها لجان انتخابية في دولة العراق، ولكن تقرر تعطيل الدوام الرسمي غدًا في الدوائر الحكومية في إحدى المحافظات العراقية، فدعونا نوضح لكم سبب تعليق الدوام في تلك المحافظة، فكونوا معنا.

تعطيل الدوام الرسمي غدًا

تم الإعلان اليوم السبت السادس عشر من شهر ديسمبر لعام 2023 بشكل رسمي من قبل محافظة كربلاء المقدسة عن تعليق الدوام الرسمي غدًا الأحد الموافق السابع عشر من شهر ديسمبر من عام 2023 في المحافظة بكل الدوائر الحكومية، وهذا بسبب الاحتفال بذكرى “استشهاد سيدة نساء العالمين السيدة “فاطمة الزهراء” (ع)، حيث العطلة شملت جميع دوائر المحافظة إلا باستنثاء ثلاث جهات، وذلك على النحو التالي:

الدوائر الأمنية.

الدوائر الخدمية.

دوائر المهندسين المقيمن داخل المشاريع.

مع العلم أن هذه الإجازة يليها إجازة الانتخابات الخاصة بالمحافظات، وبالتالي تكون ثلاث أيام بدل من يوم واحد فقط، ثم العودة تكون يوم الأربعاء القادم بإذن الله.

إجازة يومي الـ 18 و19 ديسمبر بالعراق

تقرر تعطيل الدوام الرسمي غدًا بمحافظة كربلاء المقدسة للاحتفال بذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء، وهذا يعني أن إجازة الانتخابات لمجالس المحافظات في العراق ستكون في محافظة كربلاء ثلاث أيام متواصلة، حيث يوم 17 و18 و19 في الدوائر الحكومية، وذلك لأن إجازة الانتخابات في الدوائر الحكومية في العراق ستكون الأيام التالية:

يوم 18 ويوم 19 من شهر ديسمبر بكافة الدوائر الحكومية بدولة العراق.

من يوم 12 حتى يوم 19 من ديسمبر إجازة بكل المدارس في العراق.

يعود الجميع للدوام من جديد مع صباح يوم الأربعاء 20 لشهر ديسمبر لعام 2023.

باقي إجازات عام 2023

حسب ما وضحته حكومة الجمهورية العراقية فإن إجازات شهر 2023 انتهت جميعًا عدا إجازة واحدة فقط وهي إجازة ذكرى المسيح عيسي بن مريم، وهذه الإجازة سوف تكون يوم الخامس والعشرين من شهر ديسمبر الجاري، حيث بعد أسبوع من الآن تقريبًا، وهذه الإجازة تعليق رسمي للدوام سواء في المدارس أو في الدوائر الحكومية بكل أنحاء العراق، وبالنظر لشهر ديسمبر نجده أكثر الشهور إجازات للجميع بالعراق سواء موظفين أو طلاب.